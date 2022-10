Toyota Corolla Cross: nieuwkomer voor het jonge gezin

TESTMet de nieuwe Corolla Cross zet Toyota praktisch gebruiksgemak op de eerste plaats. Deze SUV is volgens zijn makers bij uitstek geschikt voor het jonge gezin met opgroeiende kinderen. Voorziet Toyota daarmee in een behoefte, of loopt het Japanse merk achter de feiten aan?

Met de C-HR was Toyota een van de eerste merken die een compacte cross-over in het programma opnam. Een model met een aflopende coupé-achtige daklijn, die qua vormgeving het midden houdt tussen een vijfdeurs hatchback en een stoere, hoog op de poten staande SUV. De C-HR is uitgegroeid tot een kaskraker, maar schijnbaar meldden sommige Toyota-klanten toch wat praktische kanttekeningen. Het trendy design had voorrang gekregen op de functionaliteit en binnenruimte.

Daarom roept Toyota nu een tweede compacte SUV in het leven, die tussen de C-HR en de grotere RAV4 wordt gepositioneerd: de Corolla Cross. Een nieuwkomer waarbij de vorm juist de functie volgt, en die sinds deze week bij de Toyota-dealer staat.

Verschijnt de nieuwe Toyota Corolla Cross niet rijkelijk laat op het toneel van het zogenaamde C-SUV-segment? Een soortgelijke vraag stelden we in de zomer van 2021, toen de kleinere Yaris Cross op de markt verscheen. Het koperspubliek had immers al zoveel keuze in deze populaire klasse, van Ford Puma tot Renault Captur en van Opel Crossland tot Fiat 500X. Maar moet je nu zien: in een jaar tijd heeft Toyota al dik 5000 exemplaren van de Yaris Cross verkocht. De vraag of Toyota met de nieuwe Corolla Cross achter de feiten aanloopt, kunnen we op dit moment onmogelijk beantwoorden. Uiteindelijk geven de verkoopstatistieken uitsluitsel.

De nieuwe Toyota Corolla Cross werpt zijn lijn in de vijver waar bijvoorbeeld ook de Peugeot 3008, de Nissan Qashqai en de Kia Niro en Kia Sportage vissen. Allemaal ruime, als SUV verpakte gezinswagens die al lange tijd kunnen rekenen op het vertrouwen van de koper. Toyota heeft de Corolla Cross gebaseerd op het platform waar ook de C-HR op staat. Met tussen de voor- en achterwielen precies dezelfde afstand van 2,64 meter.

Ruimer en praktischer

De C-HR staat bepaald niet bekend als toonbeeld van binnenruimte. Toyota presenteert de Corolla Cross nadrukkelijk als ruimer en praktischer alternatief, dat meer gericht is op het jonge gezin met opgroeiende kinderen. Vooral de ruimte achterin profiteert, want in de kofferbak kan gemakkelijk een grote sporttas extra worden meegenomen. Met een inhoud van 428 liter, heeft de Corolla Cross een 70 liter groter laadvolume dan de C-HR.

Het verschil met de C-HR mag duidelijk zijn, maar de Corolla Cross kan toch moeilijk als het nieuwe wonderkind op het gebied van interieurruimte worden betiteld. De bestuurder zit al gauw met het rechterbeen tegen de middenconsole en op de bijrijdersstoel is erg weinig speling tussen je knieën en het dashboard. Aan hoofdruimte geen gebrek, ook op de achterbank blijft de afstand tussen kapsel en hemelbekleding riant. Maar als je wat langer bent, zit je wel snel met je knieën klem tegen de voorstoel of (als je genoodzaakt bent je benen naast de stoel te plaatsen) het deurpaneel. Als je voor extra bagageruimte de rugleuning van de achterbank omklapt, dan stuit je tegen een hoge opstaande rand. Doordat de accu van het hybridesysteem onder de zitting van de achterbank is geplaatst, is het niet mogelijk om zware spullen naar voren te schuiven.

Er zijn meer praktische bezwaren die we de Corolla Cross aanrekenen. Hij blijkt bijvoorbeeld ongeschikt voor de grootste hobby van Nederland: caravans trekken. Wanneer je de auto bestelt met een trekhaak, mag de (geremde) aanhangwagen niet meer dan 750 kilogram wegen - nog nét genoeg voor een vouwwagen. Toyota voert de hybride aandrijflijn van de Corolla Cross aan als tegenargument, maar de Kia Niro Hybrid is wel in staat om een gewicht van 1300 kilogram te trekken. Met die concurrent van de Corolla Cross kun je dus wél een (compacte) caravan trekken.

Als een oude Citroën

Maar daarmee houdt het gemopper ook wel op. Want de nieuwe Corolla Cross is een auto die erg fijn rijdt. Zijn onderstel heeft een soepele vering, dat het rijcomfort naar grote hoogten stuwt. Je neemt verkeersdrempels alsof je in een oude Citroën rijdt, terwijl de afstemming onmogelijk week kan worden genoemd. Zelfs in snelle bochten helt de auto nauwelijks over, en de vrij lichte besturing wekt genoeg vertrouwen om een bocht met bravoure aan te snijden.

De hybride aandrijflijn levert met gretigheid zijn bijdrage aan de zacht geveerde feestvreugde. De Corolla Cross wordt vooralsnog alleen verkocht met een 197 pk sterke combinatie van benzine- (uit een tweeliter viercilinder) en elektrokracht. Waarmee de (rijklaar) ruim 1500 kilogram zware SUV bij volgas in 7,7 seconden naar een snelheid van 100 km/u accelereert. En dat terwijl een gemiddeld verbruik van meer dan 1 op 20 haalbaar is.

Visueel is het grote beeldscherm in het midden wat eenvoudig, de bediening is dat echter ook.

De Corolla Cross beschikt over de vijfde generatie van Toyota’s hybridesysteem, dat stroom put uit een 14 procent lichtere lithium-ion batterij. Bij de ontwikkeling van het systeem hebben de Toyota-ingenieurs vooral gelet op de interactie met de bestuurder en het reactiegedrag van de transmissie. Al is hij technisch bekeken compleet anders dan een oude Daf Variomatic, de versnellingsbak heeft een continu variabele overbrenging en zoekt altijd het toerental op waar de motor het gevraagde koppel levert. Hoewel het schakelgedrag vloeiender reageert op de bewegingen van je gasvoet, is het typische ‘jengelende’ motorgeluid onder belasting niet helemaal verdwenen.

In de tweede helft van 2023 wordt de Toyota Corolla Cross ook leverbaar met een minder krachtige hybride aandrijflijn met 1,8-liter benzinemotor, die goed is voor een gecombineerd vermogen van 140 pk. De prijs van deze uitvoering zal ook iets lager worden dan die van de Corolla Cross 2.0 Hybrid, die een vanafprijs heeft van 37.995 euro. Voor deze prijs krijg je het zeer complete Toyota Safety Sense-veiligheidspakket en onder meer een digitaal instrumentarium standaard.

