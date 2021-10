Toyota onthult elektrische SUV: dit is de bZ4X

Hoewel Toyota al diverse van Stellantis geleende elektrische bedrijfswagens en daarvan afgeleide personenversies levert, heeft het merk nog geen volledig elektrische auto. De nieuwe bZ4X is de productieversie van de in april in Sjanghai getoonde bZ4X Concept en lijkt daar als twee druppels water op. Hij vertoont een compleet nieuw gezicht voor Toyota, met een dichte neus en bijna slaperig ogende led-koplampen.

Veel cijfers over het formaat van de bZ4X houdt Toyota nog even onder de pet. Hij is in elk geval wel 8,5 centimeter lager dan de RAV4 en de wielbasis is maar liefst 16 centimeter groter. Daarmee is de wielbasis van de bZ4X gelijk aan die van van de bijna 5 meter lange Highlander en 9 centimeter groter dan die van de Volkswagen ID4 en Skoda Enyaq iV. Toyota’s nieuwe SUV belooft dan ook een zee aan interieurruimte te bieden. Omdat zijn bagageruimte met 452 liter de verwachtingen niet overtreft, lijken vooral de passagiers van de interieurruimte profiteren.

Beyond Zero

De letters bZ staan voor ‘Beyond Zero’ en daarmee wordt duidelijk gemaakt dat dit een elektrisch model betreft. Dit beleid is vergelijkbaar met het Ioniq-label van Hyundai, de i-lijn van BMW en de EQ-afdeling van Mercedes-Benz. Het getal achter ‘bZ’ geeft de plaatsing van de auto in het gamma aan terwijl de X erop duidt dat het een cross-over of SUV is.

Net als het platform waarvan de auto gebruikmaakt, is de bZ4X samen met Subaru ontwikkeld. Subaru, dat met medio volgend jaar met de Solterra zijn eigen versie van de bZ4X op de Europese markt brengt, heeft zich echter voornamelijk beziggehouden met de vierwielaandrijving. Al komt de bZ4X ook gewoon met voorwielaandrijving beschikbaar. Die variant heeft een 204 pk en 265 Nm sterke elektromotor waarmee de elektrische SUV in 8,4 seconden naar 100 km/h snelt.

De vierwielaangedreven versie heeft twee gezamenlijk 218 pk en 336 Nm krachtige elektromotoren die de 0-100-sprint verkorten tot 7,7 tellen. Ongeacht de gekozen aandrijflijn heeft de bZ4X een topsnelheid van 160 km/h. Het accupakket meet in beide gevallen 71,4 kWh.

Toyota meldt in afwachting van de Europese homologatie alvast een voorlopige actieradius van meer dan 450 WLTP-kilometer. De bZ4X krijgt standaard een warmtepomp en de watergekoelde batterij kan aan een 150 kW snellader in zo’n 30 minuten tot 80 procent worden opgeladen.

Duurzaam accupakket

Toyota schat in dat het in de bodem geplaatste accupakket in tien jaar tijd - of na 240.000 gereden kilometers - slechts 10 procent van zijn capaciteit heeft verloren. Heel wat anders dus dan de batterij van een smartphone die meestal al na een jaar flink aan levensduur heeft ingeleverd.

Net als de Prius is de bZ4X straks te krijgen met zonnecellen op zijn dak, al moet je het overgrote deel van de voor het rijden benodigde stroom natuurlijk uit de laadpaal of het stopcontact trekken.

Opmerkelijk stuur

Wie dacht dat het opmerkelijke stuurwiel dat Tesla in de dit jaar gefacelifte Model S en Model X introduceerde niet bij andere merken zou opduiken, heeft het mis. Net als de conceptuele voorbode van de Toyota bZ4X heeft de elektrische SUV een eigenwijs gevormd en bijna rechthoekig ‘stuurwiel’ dat niet zou misstaan in de cockpit van een vliegtuig. One Motion Grip Control, doopt Toyota dit bijzondere stuur. Overpakken van het stuurwiel in bochten is volgens de fabrikant niet meer nodig.

De bZ4X heeft een laag in de auto geplaatst dashboard waarbij vrijwel alle knoppen en bedieningselementen zich op het stuurwiel en de middentunnel bevinden. Achter het stuurwiel zit een 7-inch digitaal instrumentarium en ook in de middenconsole bevindt zich een een scherm.

De bZ4X wordt de eerste Toyota met steer-by-wire-techniek. Subaru had die al langer in huis. Hierbij is er in theorie geen fysieke stuurstang meer die het stuurwiel aan de rest van de stuurinrichting knoopt.

Tot en met 2025 lanceert Toyota zeven elektrische bZ-modellen. In Europa moet omstreeks 2025 zo’n tien procent van alle verkochte Toyota’s volledig emissievrij (elektrisch of waterstof) zijn. Hoewel de bZ4X in Europa de eerste ‘conventionele’ elektrische personenauto van Toyota is, is de SUV dat buiten de Europese grenzen niet. In China levert samenwerkingsverband Toyota-GAC al een elektrische C-HR en van zowel de eerste als tweede generatie RAV4 produceerde Toyota in de Verenigde Staten een serie elektrische exemplaren.

