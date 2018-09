Trump heeft een nieuwe auto: 's werelds best beveiligde limousine

Rookgordijn

Deze keer is ook alle elektronica grondig vernieuwd, om waar ook ter wereld de beste (satelliet-)communicatie met Washington tot stand te brengen. Afluisteren of hacken is vrijwel onmogelijk. Verder doen allerlei geruchten de ronde over wat de Secret Service allemaal nog meer in deze heeft gestopt. De auto zou een rookgordijn of oliespoor kunnen creëren en zelfs traangas kunnen verspreiden. Ook zouden stroomstoten in de portiergrepen mogelijk zijn, om belagers te weren. Een van de merkwaardigste, maar evenmin ooit officieel bevestigde accessoires zou een zak reservebloed zijn voor de president. Het hoofddoel van de auto is in elk geval om te allen tijde te kunnen ontsnappen bij een aanval. De chauffeur is erop getraind om zich uit de meest hachelijke situaties te kunnen redden.