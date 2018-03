Turkije krijgt volgend jaar eigen automerk

Het is niet de eerste Turkse personenauto. Die eer is voorbehouden aan het merk Anadol, dat begin jaren negentig ophield met bestaan. President Erdogan wil nu echter dat de hoogtijdagen van Anadol gaan herleven - en meer dan dat. Het project komt tot stand door een samenwerking van vijf grote Turkse bedrijven, waaronder telecombedrijf Turkcell. Volgens Erdogan hebben de Turken veel behoefte aan een echt Turkse auto. De wens van Erdogan is niet vreemd. Immers; Turkije produceert al veel auto’s voor Europese fabrikanten en is ook een grote speler op de markt van de toeleveranciers.

Elektrische aandrijving

Volgens de Turkse minister van Wetenschap, Industrie en Technologie Faruk Özlü zou het eerste model van de nieuwe auto in de loop van volgend jaar worden onthuld, hoogstwaarschijnlijk op de autoshow van Frankfurt in september. Er zou een bedrag gereserveerd zijn van 2,4 miljard euro. Als eerste komt er een auto in het zogenaamde C-segment, zeg maar een VW Golf. Daarnaast volgen twee andere modellen, die ook een paar verschillende koetswerken krijgen, zodat het in totaal gaat om vijf auto’s. De minister verklapte aan de krant Hürriyet dat het gaat om een sedan, een hatchback, een cross-over en een sportwagen. Het worden allemaal puur elektrische auto’s met een rijbereik van minstens 400 tot 500 kilometer.

Anadol A1

De eerste echt Turkse auto was de Anadol A1. Deze rolde in december 1966 in Istanbul van de band. Hij had een 1200 cc-motor, typerende ronde koplampen en woog iets meer dan 800 kilo. In 1970 kwam de Anadol A2 op de markt. Deze had vier deuren en een brede voorbank, waar zowel de bestuurder als de passagier op konden zitten. In 1991 werd het laatste exemplaar gemaakt, een P2 500. Dat was een pick-up truck waarvan er bijna 37.000 zijn gemaakt. Deze wagen was vooral in trek bij de Turkse postdienst. In totaal werden er ongeveer 100.000 Anadol-auto's gefabriceerd. Sindsdien produceert de Turkse auto-industrie vooral voor Europese en Amerikaanse automerken.