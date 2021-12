Turkse of Marokkaanse bruiloft vol dure auto's? Mert (26) verdient er zijn geld mee

beloning uitgeloofd Mercedes van Hellen (55) beklad met nummer van Verstappen: 'Hoe triest is dit?’

Een auto van het merk Mercedes is afgelopen nacht in Tegelen (Limburg) beklad met 33, het nummer van Max Verstappen in de Formule 1. De eigenaar van de auto heeft aangifte gedaan van vandalisme en looft een beloning van 1000 euro uit voor de gouden tip die leidt tot de aanhouding van de verdachten. ,,Dit zijn geen fans van Verstappen, dit zijn regelrechte vandalen”, briest Hellen Hendriks in gesprek met deze site.

13 december