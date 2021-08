Twee jaar wachten op je nieuwe Tesla: ‘Ik reed vanmorgen heel zenuwachtig naar Tilburg’

Sparen, sparen en nog eens sparen. Dat heeft Laurien Hakvoort uit Enschede naar eigen zeggen moeten doen om vandaag in haar nieuwe Tesla Model Y weg te kunnen rijden. De 52-jarige muziektherapeute reed voorheen in een Ford Focus C-Max uit 2006, maar die was helemaal op. ,,Vorige week gaf hij er de brui aan, die hebben we echt tot op het laatste draadje versleten. Daarom ben ik vandaag, samen met mijn partner René en dochter Hille, in de oude Hyundai Getz van mijn moeder naar Tilburg gereden om onze nieuwe Tesla op te halen.”

Volledig scherm Muziektherapeut Laurien Hakvoort in haar nieuwe Tesla Model Y. © Roland Tameling

Sterker nog, Lauriens nieuwe bolide komt rijkelijk laat. Het is inmiddels ruim vijf jaar geleden dat Tesla-topman Elon Musk voor het eerst over het vierde model van zijn merk sprak. De Model Y, de ruimere SUV-variant van de populaire Model 3, liet vervolgens nog een flinke tijd op zich wachten. In maart 2019 zagen we de auto voor het eerst, maar het heeft dus nog ruim twee jaar geduurd voordat de Model Y ook op de Nederlandse wegen te vinden is. De auto is te koop vanaf 64.000 euro.

Laurien plaatste haar bestelling een jaar en acht maanden geleden, zonder ook maar een meter in de auto te hebben gereden. ,,Ik wil al een hele tijd elektrisch rijden, dat staat al zeker vijf jaar op mijn bucketlist. Maar de meeste bestaande elektrische modellen kwamen allemaal niet ver genoeg, vond ik. Daarom sprak de Tesla me zo aan. Omdat de Model Y makkelijk meer dan 400 kilometer per lading kan rijden, is hij bruikbaar genoeg voor mijn werk waarbij ik soms het hele land door moet.” Het lange wachten op de auto kostte weinig moeite, geeft ze toe: ,,Ik wacht liever iets langer op iets dat goed is, dan dat ik overhaast een keuze maak waar ik diep van binnen niet blij mee ben.”

Volledig scherm De eerste Nederlandse exemplaren van de Tesla Model Y staan klaar voor aflevering. © Roland Tameling

Delivery Centre

De sfeer in de voormalige assemblagefabriek van Tesla in Tilburg is heel anders dan tijdens de massa-afleveringen van de Model 3, eind 2019. Toen vlogen de elektrische sedans met duizenden tegelijk als warme broodjes over de toonbank. Of beter gezegd: ze rolden met een duizelingwekkend tempo van een guur en sfeerloos rangeerterrein in de Amsterdamse haven, waar klanten zelf hun auto moesten zoeken. Vanwege de enorme verkochte aantallen (Tesla moest vóór 1 januari 2020 ruim 30.000 stuks op kenteken zetten om verhoging van de bijtelling te voorkomen), moest de Nederlandse organisatie op z’n zachtst gezegd improviseren.

Bij de eerste afleveringen van de Model Y gaat het er een stuk gemoedelijker aan toe. De ruimte waar Tilburgse werknemers voorheen exemplaren van de Model S en Model X in elkaar schroefden, is anno 2021 omgetoverd tot een ‘Delivery Centre’. De overdekte testbaan wordt niet meer gebruikt, het geratel van de robots en assemblagelijnen heeft plaatsgemaakt voor een serene rust en in plaats van losse onderdelen staan er tien Tesla’s onder een doek. Klaar om voor het eerst kennis te maken met hun nieuwe baasjes. Er is ruimte genoeg voor een rustige uitleg en een uitgebreide eerste inspectie, waarna er gemiddeld elk half uur een kakelverse Model Y-rijder naar buiten rolt.

Volledig scherm Ook Jeannine Groeneweegen en haar partner nemen een witte Model Y in ontvangst. © Roland Tameling

Technische voorsprong

Voor Jeannine Groeneweegen (66) uit het Zuid-Hollandse Heenvliet is dit niet haar eerste Tesla. De Model 3 die de voormalig eigenaresse van een woonwinkel de afgelopen tweeënhalf jaar reed blijft achter in Tilburg, ten gunste van een witte Model Y. ,,We zijn erg tevreden over die auto en stappen vooral over op een Model Y vanwege de hogere instap. Hij is net wat stoerder, hè? Hij valt me zeker niet tegen in het echt.”

Ook de 40-jarige softwareontwikkelaar Patrick Hira uit Amsterdam koos voor de Model Y vanwege de ruimte, vertelt zijn vrouw Anoeska (38): ,,Wanneer wij op pad gaan met onze twee dochtertjes Sereena en Ariena hebben we meer plek nodig dan onze huidige Lexus CT200h nu biedt.” Bovendien, vult Patrick zelf aan, wilde hij elektrisch rijden zonder compromis. ,,Er zijn inderdaad meer elektrische auto’s op de markt die minder kosten dan deze Tesla, maar voor mijn gevoel klopt alles beter bij deze auto. Neem het laden op Tesla’s eigen netwerk, ze lopen op verschillende punten nog steeds voor op Audi, Volvo, Hyundai en noem al die andere merken maar op.”

Dat Patrick vandaag zijn auto al mocht ophalen, was een grote verrassing. ,,In tegenstelling tot die andere mensen heb ik m’n auto een maand of twee geleden besteld, maar ik was toch vandaag al aan de beurt. En dat terwijl de verkoper aankondigde dat de wachttijd meer dan een jaar zou zijn. Blijkbaar hebben we geluk.”

Volledig scherm Blije gezichten bij Patrick en Anoeska Hira uit Amsterdam, eigenaren van een Tesla Model Y. © Roland Tameling

Teraflops

Google-medewerker en nieuwbakken Model Y-rijder Chase Sillevis (29) uit Hilversum moest wel veel geduld hebben om zijn donkergrijze Long Range met wit interieur in ontvangst te nemen. ,,Ik heb ook twee jaar gewacht op deze auto, maar ik had geen haast. Ik wilde een Tesla omdat ze technologisch voorop lopen, zeker op het gebied van kunstmatige intelligentie. Voorheen sprak de technische industrie over de Wet van Moore (die claimt dat de rekenkracht van computerchips elke twee jaar verdubbelt, red.), maar Tesla heeft die regels aan alle kanten opnieuw gedefinieerd.”

Achter het stuur van zijn Tesla legt Sillevis het nog eens uit: ,,Waar een gemiddelde spelcomputer zoals een X-Box tegenwoordig zo’n 1.2 teraflop aan rekenkracht heeft, hebben de nieuwste chips van Tesla het honderdvoudige. Door alle data die de auto’s tijdens het rijden verzamelen te koppelen aan zelflerende algoritmes in een neuraal netwerk, kunnen ze inmiddels zo’n beetje de hele wereld simuleren. Dat wordt straks onmisbaar, bijvoorbeeld voor volledig zelf rijdende auto’s. Die intelligentie heeft geen enkel ander automerk op het moment en dat valt niet meer in te halen. Ik vind het mooi om vanaf nu onderdeel te zijn van die revolutie.”

Volledig scherm Google-medewerker Chase kiest voor een Tesla vanwege de 'technologische voorsprong die niet meer in te halen is.' © Roland Tameling

Hoewel de Model Y door de jaren heen veel meer concurrentie kreeg van andere elektrische modellen, merken leasemaatschappijen veel interesse in de nieuwste Tesla. ,,Wel merk je dat klanten wat huiverig zijn omdat ze hem nog niet in het echt hebben gezien”, reageert Kees Roelandschap van leasemaatschappij Mister Green, die zich specialiseert in elektrische auto’s. ,,Ze zijn benieuwd hoe groot hij is, of de grotere achterklep echt het verschil maakt en of er meer ruimte is op de achterbank. Daarom halen wij vandaag onze eigen demo op, een blauwe Model Y op 20-inch wielen, zodat klanten hem in het echt kunnen beoordelen.”

Inmiddels heeft Mister Green naar eigen zeggen zo’n 150 gegadigden voor de Model Y. ,,We krijgen momenteel veel aanvragen voor de elektrische modellen van Volkswagen en de nieuwe Audi e-Tron GT, maar ik verwacht toch dat de Model Y komend jaar ons volumemodel wordt.”

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.