‘Twee keer zo vaak schade bij elektrisch rijden’

Hoewel elektrisch rijden steeds populairder wordt in Nederland, blijken bestuurders van een auto op batterijen onderweg grotere brokkenpiloten dan hun medeweggebruikers in een conventionele brandstofauto. Voogd & Voogd Verzekeringen constateert uit de ontwikkelingen in de schadebranche dat elektrische auto’s gemiddeld eens in de vier jaar schade rijden, terwijl dat bij brandstofauto’s eens in de acht jaar gebeurt.



Bij zware, luxe elektrische auto’s zoals de Tesla Model S, de Audi E-Tron en de Jaguar I-Pace ligt het cijfer nog hoger. Bestuurders van die modellen dienen volgens het onderzoek gemiddeld eens in de drie jaar een schadeclaim in. Het aantal schades bij dit soort auto’s ligt maar liefst 40 procent hoger dan het gemiddeld aantal schades onder Nederlandse auto’s.