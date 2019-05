Twee keer zoveel elektrische auto’s op de weg

Nieuwe elektri­sche Volkswagen ID.3 met zes jaar gratis onderhoud

8 mei De eerste als volledig elektrische auto ontwikkelde Volkswagen krijgt de naam ID.3 en wordt geleverd met zes jaar lang gratis onderhoud en APK. Hij komt in verschillende versies op de markt, met reikwijdten variërend van 330 tot 550 kilometer (volgens de WLTP-norm). In Duitsland zullen de prijzen net onder de €30.000 beginnen, maar over de Nederlandse vanaf-prijs is nog niets bekendgemaakt.