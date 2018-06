Tweedehands Audi A3: stijlvol en gewild

De Audi A3 is een van de meest gezochte occasions. Waar moet je op letten als je een gebruikte Audi A3 koopt?

Aankoopadvies Audi A3

• De 2.0 TDI dieselmotor is een van de motoren die betrokken is bij het Volkswagen dieselschandaal. Hier zijn software updates voor geweest.

• Bij TFSI motoren denkt men aan een hoog olieverbruik. Dat was voornamelijk het geval met de ‘EA211’-benzinemotoren uit de vorige Audi A3. De A3 ‘8V’ maakt echter gebruik van ‘EA888’-motoren. Het probleem met de zuigerschraapveren komt bij dit type veel minder voor. Toch kan het nooit kwaad om geregeld het oliepeil te checken.

• Waar de TFSI motoren wel last van kunnen hebben is koolstofafzetting. Dit kan het beste opgelost worden door hogere kwaliteit benzine te tanken. Er zijn ook specialisten die de problemen oplossen met walnootschillen.

• Bij de A3 E-Tron (de versie met Plugin-hybridetechniek) zijn er verhalen bekend van malheur in het hybride-systeem. Dit is tijdens de productie flink aangepakt en uitgekristalliseerd.

• Bij de 1.4 TSI met 122 pk kan er een slang loszitten in het motorcompartiment. Met een slangklemmetje is het eenvoudig te verhelpen.

• De S-Tronic automaat kent zijn kuren. In sommige landen is er garantie uitbreiding voor geweest, maar niet in Nederland. Controleer daarom goed of de automaat normaal, schokvrij en snel schakelt zonder bijgeluiden.

• De A3 ‘8V’ is erg vriendelijk voor voetgangers, dankzij een motorkap die iets omhoog komt om de voetganger op te vangen bij een aanrijding. Deze kan ook uit zichzelf omhoog gaan, zonder aanrijding. De remedie is simpel: even handmatig aandrukken.

• De wielnaven kunnen erg snel roesten. Het is vrij eenvoudig en goedkoop te vervangen. Het kan in principe geen kwaad, maar het staat niet echt fraai op zo’n dure auto.

• Het optionele panoramadak kan af en toe wat geluiden maken en past soms niet perfect. Opnieuw invetten helpt meestal.

• Er kan corrosie optreden bij de aluminium raamlijsten. Dit kan wederom geen kwaad, maar het ziet er niet fraai uit.

Aanbod en prijzen

De A3 is een verkooptopper voor Audi Nederland, dus er is een groot aantal exemplaren te koop op AutoTrack.nl. De meeste auto’s hebben een reguliere benzinemotor; ook dieselmotoren zijn ruim vertegenwoordigd. Dan is er ook een Hybride A3 (de E-Tron) en een A3 op aardgas (de G-Tron). Wil je niet zelf schakelen in een Audi A3, dan heb je geluk. Ongeveer de helft van het aanbod is namelijk voorzien van een automaat.

De A3 is eigenlijk een familie aan modellen, waarvan de ene populairder was dan de ander. De A3 Sportback is het meest voorkomend, gevolgd door de driedeurs hatchback en de cabriolet. In het C-segment waartoe de Audi A3 behoort is een sedan – of ‘Limousine’ zoals Audi ‘m noemt – normaliter niet populair, maar bij de A3 wél.

De Audi A3 ‘8V’ is te verkrijgen vanaf zo’n 10 mille. Voor dat bedrag krijg je een eenvoudige, maar keurige A3 met 1.6 dieselmotor en redelijk wat ervaring. De duurste versies zitten zo rond de 50 mille Daarbij gaat het om hele jonge cabriolets met een rijke uitrusting en lage kilometerstand.

Profiel

De Audi A3 staat, net als vele andere Volkswagen Group producten, op het MQB platform. Dit modulaire platform was aanzienlijk lichter en slimmer ontworpen dan het uitgaande platform. Hoewel de Audi A3 zijn basis deelt met de Seat Leon, Skoda Octavia en Volkswagen Golf, is de aankleding, afwerking en het kwaliteitsniveau aanzienlijk hoger. In eerste instantie was de A3 er als driedeurs hatchback, een vijfdeurs ‘Sportback’ volgde snel. Later kwamen er een sedan en cabriolet bij. Qua motoren is er veel mogelijk. Het begint bij relatief eenvoudige 1.4 TFSI motoren, maar de range loopt door tot een 300 pk sterke ‘S3’ en zelfs een 367 pk sterke ‘RS3’. Deze modellen hebben standaard ‘Quattro’-vierwielaandrijving. Op de sterkere benzine- en dieselmodellen is quattro optioneel.

In 2016 werd de gehele range zowel technisch als optisch opgefrist. De koplampen zijn iets scherper gesneden en hebben nu een herkenbare inkeping. Er zijn twee nieuwe benzinemotoren, een 1.0 TSI driecilinder met 105 pk en een 1.5 TFSI met 150 pk. Die laatste heeft cilinderuitschakeling. Als de motor niet volop vermogen hoeft op te wekken, schakelen twee cilinders zich uit. Verder komt de RS3 er nu ook als sedan. Vierwielaandrijving is nu alleen optioneel te verkrijgen op de 2.0 TFSI of 2.0 TDI. Een S-Tronic automaat kan op bijna alle varianten worden besteld. De driedeurs Audi A3 hatchback wordt in 2018 geschrapt wegens een gebrek aan belangstelling.