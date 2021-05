Tweedehands caravantrekkers: krachtig én betaalbaar

Campers & CaravansDe trekhaak is een gewild accessoire in Nederland: niet verwonderlijk in een land van caravanliefhebbers. Maar met welke trekauto rijd je met je caravan aan de haak fluitend de straat uit? Deze vier occasions met maximaal 150 pk kunnen minimaal 1800 kilogram trekken.

Renault Scénic TCe 115

(2016-heden, te koop vanaf € 14.000)

De Renault Scénic is misschien de brave huisvader onder de auto’s, maar zelfs met een 115 pk motor en alleen voorwielaandrijving mag hij volgens de papieren al een last trekken van maximaal 1850 kg. Met een leeggewicht van 1403 kg en een praktijkverbruik van 1:13,2 zijn de vaste kosten nog iets lager dan die van de Ford Kuga. De grote vraag die hier rijst, is of je een 1200 cc viercilinder turbomotor niet een beetje te zwaar belast als je er met de caravan mee door Europa reist. Een vakantie in Nederland zou dan wel kunnen, maar al het overige lijkt ons toch iets aan de optimistische kant.

Het kan nog gekker: ook de Grand Scénic met de 115 pk motor, een zevenzitter, mag zo’n zelfde last trekken. Die is echter nog een maatje groter en enkele tientallen kilo’s zwaarder dan de reguliere Scénic. Het lijkt allemaal uitermate praktisch dat dit allemaal kan met zo’n handige familieauto, maar wij zetten er enige vraagtekens bij. Die kleine motor heeft wel erg weinig adem om zo’n zware last te trekken.

En we zijn benieuwd naar het brandstofverbruik van de TCe als je die zo zwaar belast. Grote kans dat je de winst die je boekt door vijftig weken per jaar in een bescheiden auto te rijden er in de twee weken van je vakantie via de uitlaat weer uit jaagt. We raden je bij deze auto dus wel aan om heel voorzichtig te zijn bij het benutten van het maximale trekgewicht. Voor een overzicht van occasions van de Renault Scénic op AutoTrack.nl klik je hier.

Ford Kuga 1.5 EcoBoost 2WD

(2013-2016, te koop vanaf € 13.000)

Natuurlijk zijn er veel auto’s die meer dan 1800 kg mogen trekken, maar je komt er automatisch mee in een segment van auto’s met hele hoge vaste kosten. Ga maar eens benzine en wegenbelasting betalen voor een SUV in het hoogste segment. Een Ford Kuga met de 150 pk sterke 1,5-liter motor klaart die klus ook. Volgens de technische gegevens mag hij zelfs maar liefst 2 ton trekken. Dat is een aardige caravan!

Met een gewicht van iets minder dan 1500 kg betaal je voor de Kuga net iets meer dan € 200 aan wegenbelasting per kwartaal. Dat kost je dus de kop niet. Dat geldt ook voor het praktijkverbruik van 1:12 voor deze auto. Dat is voor dit type auto best een acceptabel cijfer, maar reken er wel op dat hij aanzienlijk dorstiger kan worden als je iets aan de trekhaak hangt. Knappe jongen die dan nog de 1 op 10 haalt.

Let wel, door ons te beperken tot vermogens van maximaal 150 pk hebben we te maken met kleine motoren die een heleboel werk moeten verzetten. Die laten natuurlijk een heel ander brandstofverbruik zien dan een dikke, koppelrijke diesel die zonder een druppel zweet de grootste Tabbert de Pyreneeën op sleurt. Voor een overzicht van occasions van de Ford Kuga op Gaspedaal.nl klik je hier.

Volkswagen Tiguan 1.4 TSI 4Motion

(2007-2011, te koop vanaf € 6000)

Als we verder zoeken in onze selectie, komen we alleen nog maar auto’s met vierwielaandrijving tegen. In de praktijk betekent het dat je vastzit aan een wat hoger brandstofverbruik, wat meer gewicht en onderdelen die op termijn allemaal gaan verslijten. Wij kiezen deze Volkswagen Tiguan, maar ook de concernbroertjes Seat Ateca en Skoda Kodiaq komen tevoorschijn in deze lijst.

Uiteindelijk kiezen wij toch het liefst voor de eerste generatie Tiguan, omdat die inmiddels voor een bescheiden prijs te koop is. Al zal je wel goed moeten zoeken voordat je deze specifieke uitvoering vindt, want auto’s met vierwielaandrijving worden in Nederland nauwelijks verkocht. Uiteindelijk mag er maximaal 2000 kilo op de haak.

De TSI-motor uit de beginjaren heeft nogal een slechte naam als gevolg van rammelende distributiekettingen, kapotte turbo’s en een hoog olieverbruik. Dat is precies de motor die in deze Volkswagen zit. De technische ontwikkeling heeft in de loop van de jaren echter niet stilgestaan en inmiddels zijn er revisiesetjes op de markt waarmee je deze motor gezond kunt krijgen. Het zou vreemd zijn als zo’n Tiguan die na al die jaren nog niet heeft. Kortom, mocht je deze auto overwegen, verdiep je er dan even in of de motor is voorzien van die laatste stand der techniek. Voor een overzicht van occasions van de VW Tiguan op AutoTrack.nl klik je hier.

Subaru Forester 2.0

(2008-2011, te koop vanaf € 8000)

Als er auto’s met vierwielaandrijving op de radar komen, valt er ineens weer een heel stuk meer te kiezen. Sla dan de Subaru Forester beslist niet over. Er was een tijd dat Subaru’s steevast als beste uit de verkiezing van de Trekauto van het Jaar kwamen. Inmiddels is het merk een beetje in de vergetelheid geraakt. En dat is eigenlijk erg jammer. Bij een Subaru Forester met turbo-loze 2.0 benzinemotor met 150 pk mag er 2000 kilo op de trekhaak. Da's niet mis. Voor een overzicht van occasions van de Subaru Forester op Gaspedaal.nl klik je hier.

Alle technische specificaties van deze auto's vind je in de uitgebreide, gratis database van Autoweek. Klik hier om er naartoe te gaan.

