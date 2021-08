Tweedehandsauto’s zijn niet aan te slepen: ‘Het is te vergelijken met de huizenmarkt’

Nee, over de verkoopcijfers heeft occasiondealer Autohuis Capelle in Capelle aan den IJssel niet te klagen. Maar het wordt wél steeds lastiger om voldoende auto’s in de showroom te hebben staan. De reden is simpel: de vraag naar tweedehands auto’s is veel groter dan het aanbod. Daardoor stijgt ook de gemiddelde prijs van een occasion, blijkt uit cijfers van AutoTrack. Vergelijkingen met de overgekookte huizenmarkt liggen voor de hand.