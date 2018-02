Tweedehandsje van coureur Gijs van Lennep moet 7 miljoen opbrengen

Op 10 maart is Amelia Island in Florida weer het toneel van een groot veilingcircus. Pronkstuk is deze Porsche 911 Carrera RSR 2.1 Turbo uit 1974. Het is een van de meest legendarische racewagens ooit door Porsche gebouwd. Dit was namelijk de eerste race-911 met een turbo en dankzij die turbocompressor konden in die tijd voor het eerst enorme vermogenswinsten worden behaald. In dit geval maar liefst 500 pk, wat een monsterlijk getal was begin jaren zeventig.