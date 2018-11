Uber wil weer de weg op met zelfrijdende auto’s na dodelijk ongeluk

Uber is overtuigd dat het de technologie achter de auto's genoeg heeft verbeterd om de experimenten te hervatten. Het bedrijf zette in maart een punt achter alle testen met zelfrijdende auto’s, nadat een van de voertuigen een 49-jarige voetgangster dodelijk aanreed in Tempe, Arizona. Onderzoek wees uit dat de auto de voetganger zes seconden voor de crash had opgemerkt, maar de noodrem pas vijf seconden later werd geactiveerd. De chauffeur die achter het stuur zat, was bezig met haar smartphone en merkte het slachtoffer pas op toen het te laat was.