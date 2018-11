Uurtje parkeren in Amsterdam gaat 7,50 euro kosten

Auto's van Hyundai en Kia rijden vanaf volgend jaar op zon­ne-ener­gie

15:22 Auto's van de merken Hyundai en Kia krijgen vanaf volgend jaar zonnepanelen om elektrisch te kunnen rijden. De fabrikant heeft een omvangrijk plan gepresenteerd om zonne-energie toe te passen in alle toekomstige modellen, zelfs in auto's die op benzine of diesel rijden.