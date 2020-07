V12-motoren en 4000 pk: dit is de Lamborghini onder de speedboten

Benzine­slur­pers worden morgen goedkoper, veel zuinige auto's juist duurder

30 juni Sommige benzineslurpers worden morgen tienduizenden euro's goedkoper, terwijl veel zuinige auto's juist duurder worden. Dat komt door de nieuwe, in Europa verplichte wltp-verbruiksmeting, waarop in Nederland de aanschafbelasting (bpm) is gebaseerd. ,,De consument is de dupe‘’, oordeelt de Bovag.