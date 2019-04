Van deze auto wordt al 45 jaar lang iedere minuut een exemplaar verkocht

Op 29 maart 1974 begon de fabriek van VW in Wolfsburg met de serieproductie van de Golf MK1, die is ontworpen ter vervanging van de iconische Kever. Op 8 juli van hetzelfde jaar arriveert de Golf bij VW-dealers. Het is een directe verkoophit en slechts twee jaar later, in oktober 1976, verkoopt de automaker al het miljoenste exemplaar.