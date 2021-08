Van deze auto wordt iedere 28 seconden een nieuw exemplaar verkocht

De Toyota Corolla is met afstand het populairste automodel ooit en dat zal ook nog wel even zo blijven. Van de Japanse auto zijn er zelfs ruim twee keer zo veel verkocht als van de Kever, waarvan er dik 21 miljoen over de toonbank gingen. En in tegenstelling tot het model van Volkswagen is de Corolla nog steeds op de weg te vinden.

Verkocht in 150 landen

Ook in het afgelopen jaar verkocht Toyota naar eigen zeggen nog 1,1 miljoen stuks. In het huidige tempo wordt er dus elke 28 seconden ergens op de wereld een Corolla verkocht. De Corolla staat in meer dan 150 landen in de showroom. Het model wordt momenteel gebouwd in twaalf verschillende fabrieken, verdeeld over Japan, Brazilië, Venezuela, China, Pakistan, Zuid-Afrika, Taiwan, Thailand, Vietnam, Turkije, de VS en het VK.

Juiste benaming

Voor de titel ‘bestverkochte model’ valt of staat alles met het consequent toepassen van de correcte benaming en juist op dat vlak leek het even mis te gaan voor de Corolla. In West-Europa verdween de auto tussen 2010 en 2019 namelijk even van het menu, omdat Toyota toen alleen de speciaal voor Europa hernoemde Auris verkocht. Zelfs de huidige generatie werd hier aanvankelijk als Auris gepresenteerd, maar Toyota koos er uiteindelijk toch voor om het model weer gewoon Corolla te noemen.

