Van deze vijf Ferrari's heb je nog nooit gehoord

Er bestaan Ferrari’s die zo zeldzaam en duur zijn dat de kans klein is dat je ze ooit in het echt zult zien. Vijf auto’s in die categorie worden op 12 mei geveild in Monaco tijdens een veiling van RM Sotheby, voor naar schatting 15 miljoen euro.

Ferrari Sergio door Pininfarina, Geschatte veilingprijs: 3 miljoen euro

Dit is een Ferrari 458, maar dan anders. Hij heet de Sergio en is een van slechts zes auto's ooit gemaakt als eerbetoon aan de oprichter van designhuis Pininfarina met dezelfde naam. Het model is zo zeldzaam dat tot nu toe geen enkel exemplaar beschikbaar is gekomen voor openbare verkoop. Deze auto, nu in handen van een Nigeriaanse oliemagnaat, werd door Pininfarina als display-auto gebruikt toen deze debuteerde op de Autosalon van Genève in 2015. Nieuw kostte de Ferrari twee miljoen euro, maar de afgelopen twee jaar is daar ongeveer een miljoen bijgekomen. Naast de opnieuw ontworpen achterspoiler en voorspoiler, is dit exemplaar voorzien van de geavanceerde 458 Speciale-motor. Dat betekent dat een 4,5-liter V8 met 600 pk op enkele centimeters van je oorlellen ligt te gorgelen. De motor is amper ingelopen, want de auto heeft minder dan 200 kilometer gereden.

1957 Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione TdF door Scaglietti. Geschatte veilingprijs: 9 miljoen euro

Dit is een van de slechts 17 Ferrari’s 250 GT Berlinetta Competitzione TdF’s door Scaglietti. De auto wordt beschouwd als een van de beste raceauto's van de jaren 1950. Er zijn er echter maar heel weinig gebouwd volgens de wedstrijdspecificatie 'Tour de France' zoals deze. De auto is voorzien van het prachtige lichtgewicht koetswerk uit de carrosseriestijl van 1957 - herkenbaar aan een drietal lamellen achter de zijruiten en de afgedekte koplampen. De V12 onder de motorkap was 260 pk sterk in 1958, maar de kans is groot dat er daarvan inmiddels een paar zijn weggelopen tijdens de jarenlange raceactiviteiten. Zo werd de auto tweede in de handen van fabrieksrijder Wolfgang Seidel tijdens de Grand Prix van 1958 op Spa-Francorchamps in België. De afgelopen decennia heeft de Ferrari verschillende enthousiaste eigenaren gehad in Duitsland en later in Zweden, maar in de afgelopen 45 jaar is hij slechts één keer van eigenaar verwisseld.

1950 Ferrari 195 Inter Coupé door Ghia. Geschatte veilingprijs 600.000 euro

De Ferrari 195 Inter was een wegversie van de 195 S-racewagen. Er zijn er slechts 27 gemaakt. Vignale maakte er twaalf, Touring maakte er drie, Motto creëerde een eenmalig exemplaar en Ghia bouwde er elf. Dit is een van de laatste van Ghia. Opvallend is dat dit exemplaar is geleverd met het stuur aan de rechterkant. Chassis 0113 S werd voltooid in 1951 en afgeleverd aan zijn eerste eigenaar in de kleur wit. Deze werd kort daarna echter zwaar aangepast, waarbij de auto werd voorzien van op maat gemaakte spatborden, koplampen, grille en bumpers voordat ‘ie in 1950 werd geëxporteerd naar Los Angeles. De Ferrari 195 Inter bracht de laatste jaren door in Hong Kong, waar de sportwagen werd gebruikt als pronkstuk voor een Ferrari-dealer. Het is een van de slechts 35 Ferrari's die ooit gebouwd zijn door Ghia uit Turijn.

1993 Ferrari Conciso Concept door Michalak. Geschatte veilingprijs: 120.000 euro

Ja, dit is een echte Ferrari, hoewel hij nooit in productie is genomen. De auto werd in 1993 gecreëerd met behulp van een 328 GTS-platform. Het is een auto voor welgestelde Ferrari-enthousiastelingen die op zoek zijn naar iets totaal unieks. De 328 Conciso Concept is een handgemaakt prototype van Bernd Michalak's Design Studio in Mainz, Duitsland en het is het enige exemplaar dat ooit is gemaakt. Dankzij het opvallende open ontwerp voldoet de auto waarschijnlijk niet aan de strenge veiligheidseisen van vandaag de dag. Dat komt doordat 'luxe' zaken als deuren, een beschermend dak of rolbeugel achterwege bleven in het kader van het streven naar elegantie. Dit betekent dat de bestuurder en passagier naar verwachting over de zijkanten in en uit de auto moeten springen en tijdens het rijden een helm moeten dragen. Gelukkig zitten er een paar opgeslagen in compartimenten aan beide kanten van de auto. Door de aluminium body en het ontbreken van plaatdelen is de auto ongelooflijk licht en snel. Sinds 1998 staat de Ferrari als meubelstuk in een woonkamer in België.

1957 Ferrari 250 GT Coupé van Boano. Geschatte veilingprijs: 1 miljoen euro