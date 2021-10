Van kippenhok tot koets: Hans (74) trof zijn Daimler XJ6 in erbarmelijke staat op een camping aan

Mijn Allessie Jan bestaat even lang als zijn liefde voor Volvo en heeft er acht: ‘Beige 121 Amazon is voor dagelijks gebruik’

Jan Ooms is in januari niet zomaar jarig, maar beleeft dan ook zijn 75-jarig Volvo-jubileum. Zijn vader werkte bij Volvo in Den Haag en het gezin Ooms woonde boven die zaak. Vanaf zijn 50ste sleutelt hij aan de Zweedse auto’s in zijn eigen garage. Zelf heeft hij er acht, ‘besmet’ als hij is.

