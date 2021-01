Van viaduct gegooid voorwerp verpulvert glazen autodak, inzittenden gewond

Drie inzittenden van een auto hebben afgelopen weekend in Wageningen de schrik van hun leven gekregen toen vanaf een loopbrug een voorwerp op hun auto werd gegooid. Het glazen panoramadak van het voertuig werd volledig vernield, de drie raakten wonder boven wonder slechts lichtgewond door rondvliegend glas.