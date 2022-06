Vanaf deze kilometerstand wordt de aanschaf van een tweedehands auto riskant

Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig en zeker niet eenduidig. Er zijn immers veel factoren die een rol kunnen spelen. De betrouwbaarheid van een auto is afhankelijk van het merk, het model, het bouwjaar en zelfs het land waar de auto is gebouwd. Zo hebben auto's uit Japan een bijna spreekwoordelijke betrouwbaarheid en kun je bijna met je ogen dicht een Mercedes C, E of S uit de jaren 80 of 90 kopen met een kilometerstand van 200.000. Zelfs bij 300.000 kilometer kun je nog best de sprong wagen. Ook hybrides zijn extreem betrouwbaar. Wellicht omdat fabrikanten ze extra duurzaam hebben gemaakt zodat twijfelende consumenten over de streep getrokken zouden worden.

Volgens de ANWB is de kilometerstand echter van secundair belang. ,,Een tweedehands auto met een hoge kilometerstand kan een prima keus zijn", zo weet Marcus van Tol van de ANWB. ,,Mits er een sluitende onderhoudshistorie bij zit.” Dat vindt ook Paul de Waal van de BOVAG. ,,Auto's gaan tegenwoordig veel langer mee. De sloopleeftijd loopt maar op en ligt nu op gemiddeld 19 jaar. Dat is enorm hoog. Vuistregels dat je weg moest blijven bij een benzineauto met meer dan 100.000 kilometer en diesels met 200.000 kilometer behoren tot het verre verleden.”

Koop een auto met garantie

Wie risico's wil vermijden, kan ook het beste een occasion kopen met garantie, vindt De Waal. ,,Hoe ouder de auto, des te groter de verleiding om het niet te doen, maar zo voorkom je wel nare verrassingen. Vraag bij aankoop ook welke kosten eraan zitten te komen en leg die vast in je koopovereenkomst. Dat is voor de verkopende partij ook fijn, want dat voorkomt discussie achteraf. Je kunt dus prima een auto met meer dan twee ton op de teller kopen, als deze maar op tijd zijn beurten heeft gehad.”

200.000 kilometer als ondergrens

Ook andere experts noemen een kilometerstand van minimaal 200.000 kilometer als ondergrens. Simpelweg omdat het, gemiddeld genomen, gezien de kilometerstand min of meer normaal is dat vanaf het moment zaken als de koppeling, versnellingsbak, schokbrekers, distributieriem, dynamo en startmotor in theorie aan vervanging toe kunnen zijn, zonder dat dit als abnormaal kan worden beschouwd. Dat wil niet zeggen dat ze nog honderdduizenden kilometers mee zouden kunnen, maar het risico neemt wel snel toe.

Dit zijn de fragiele automerken

Wanneer je kijkt naar de betrouwbaarheid, zijn er nog wel een paar specifieke merken die er in negatieve zin uitspringen. Een aantal modellen van de merken Renault, Peugeot, Volkswagen en Mercedes van 2001/2002 tot 2007/2008 blinken niet uit in degelijkheid. Ook fragiel zijn bepaalde modellen die zijn uitgerust met slecht geconstrueerde motoren, zoals de 1.4 TSI-blokken van Volkswagen, de modellen met de eerste DSG-versnellingsbakken, de 1.2 TCe Renault- of 1.2 Puretech PSA-motoren, maar ook de 2.0 BMW N47-diesels. Bij dit soort modellen kan het al riskant zijn om ze te kopen met minder dan een ton op de teller.

Auto's met een ijzersterke reputatie die goed zijn onderhouden, altijd binnen hebben gestaan en niet zijn misbruikt door hun vorige eigenaar, kunnen makkelijk betrouwbaar blijven tot een kilometerstand van meer dan 300.000. Maar het is dus van belang om altijd te kijken of er op- en aanmerkingen zijn ten aanzien van de betrouwbaarheid. In dit artikel van Autoweek wordt onderzocht welke auto's de grootste kans hebben om een kilometerstand van meer dan 300.000 te halen. Autotests van occasions vind je hier.

