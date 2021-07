Veel automobilisten weten niet hoe hard je hier mag rijden

Borden met de aanduiding woonerf geven nog steeds niet goed aan dat hieraan een maximumsnelheid is verbonden. Velen hebben tijdens hun rijles wellicht geleerd dat hier ‘stapvoets’ moet worden gereden, maar hoe hard is dat precies?

Veel gemeenten hebben in het verleden geklaagd over onduidelijkheid met betrekking tot de maximumsnelheid op woonerven. De overheid beloofde al in 2012 om met een nieuw bord te komen omdat het bestaande bord niet expliciet duidelijk maakt wat de maximumsnelheid daar is en er veel onduidelijkheid over bestaat. Zo’n verkeersbord kwam er nooit.

Lees ook Dit verkeersbord staat in heel Duitsland, maar bijna niemand weet wat het betekent

Momenteel worden woonerven nog steeds gemarkeerd door dezelfde woonerfborden zonder maximumsnelheid. Veel automobilisten blijken echter onvoldoende op de hoogte te zijn van het feit dat de maximumsnelheid hier slechts 15 kilometer per uur is. Er is gekozen voor deze lage snelheid in woonerven omdat hier veel interactie plaatsvindt tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en de gevaren daarom het grootst zijn.

Vooral kinderen, ouderen en fietsers lopen gevaar als er te hard wordt gereden in woongebieden. De wetgever laat het aan de wegbeheerder over om de maximumsnelheid op woonerven al dan niet expliciet duidelijk te maken. Op de meeste plekken gebeurt dat echter niet. In veel gemeenten zijn de borden daarom door bewoners aangevuld met een sticker waarop de maximumsnelheid staat aangegeven.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.