Veel particulieren stappen over op elektrisch rijden, kwart van de nieuwe auto’s elektrisch

VRAAG & ANTWOORD Waarom hebben tunnels van die irritante gele en oranje lampen?

‘Waarom zie je altijd van die irritante gele of oranje lampen in tunnels?’, vraagt lezer Hanneke Brugmans in de vraag & antwoord-rubriek van onze autoredactie. ‘Bij zonnig weer lijkt het of je een donker hol in rijdt, vervolgens worden je ogen bijna verblind wanneer je er weer uit rijdt. Bovendien voelt het niet goed, die slecht verlichte tunnels.’

14 januari