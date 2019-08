Veel ruimte voor een goede prijs

Skoda Scala 1.5 TSI (150 pk/110 kW) DSG-7, vanaf €30.290

De Skoda Rapid was een betaalbare hatchback met veel ruimte. Toch werd hij veel minder goed verkocht dan het Tsjechische merk had gehoopt. Blijkbaar stelt zelfs de Skoda-rijder tegenwoordig hoge eisen en deed de Rapid toch iets te goedkoop aan.

Het interieur van zijn opvolger, de Scala, bevat nog steeds enkele kunststoffen die wat goedkoper aan doen dan bij concurrenten. Maar we zien tegelijkertijd originele sportstoelen waarin de hoofdsteunen zijn geïntegreerd en het dashboard is sierlijk vormgegeven met een rood biesje en carbon-look. Bovendien is het infotainment up-to-date. De aantrekkelijk geprijsde Scala (vanaf €21.890) deelt zijn technische basis met de VW Polo, maar is maar liefst 10 cm langer dan een Golf. Daardoor is de zitruimte achterin verrassend groot. Jammer alleen dat een flinke tunnel in de vloer én de ver naar achter uitstekende tunnelconsole tussen de voorstoelen de middelste zitplaats hindert. De bagageruimte (467 liter) overtreft de verwachtingen. Maar als je de bank omklapt, ontstaat er helaas geen vlakke laadvloer.

De carrosserievorm is een mengeling van hatchback en stationwagon. De geteste versie heeft een tussen de achterlichten doorlopende, extra grote achterruit en die staat hem goed. De 1,5 liter viercilinder motor (testverbruik 1 op 15,2) blijkt prettig soepel en maakt de Scala snel. Het sportonderstel van de geteste auto is een fractie verlaagd en kent een keuzemenu voor persoonlijke aanpassing van de besturing, de gas-respons en het demper-karakter. Dit sportonderstel kan de Scala goed gebruiken, want in de basis heeft hij een behoorlijk zachte vering die zijn invloed heeft op de wegligging. Al stuurt de Scala zeker niet slecht en is zijn weggedrag voor een auto van dit kaliber in orde.– Niek Schenk

PLUS

Zitruimte op de achterbank. Grote bagageruimte. Prima motor en automaat.

MIN

Weggedrag kan (nog) beter. Geen vlakke laadvoer na omklappen bank.

EINDCIJFER

8,0

CONCLUSIE

Er zijn weinig auto’s in deze prijsklasse die zoveel ruimte vertonen als de Skoda Scala. Het weggedrag is niet zijn sterkste kant, maar hij stelt eigenlijk op geen enkel punt echt teleur.

EXTRA TESTNOTITIES



De geteste viercilinder motor is aanzienlijk duurder dan de bijna net zo fijn werkende 1.0 driecilinder. Ben je serieus geïnteresseerd in deze Skoda, dan is dat wel iets om in overweging te nemen.

Om de kwaliteit van de huidige generatie Skoda’s te benadrukken, wordt de merknaam nu met grote letters breeduit op de achterkant geschreven. Merken als Volvo doen dit al langer, maar de Scala heeft bij Skoda de primeur.

Typisch Skoda: een speciale plek in het portier voor een paraplu, achter de tankklep schuilt een ijskrabber en de bagageruimte heeft een tassenhaakje. Een vondst is ook het deksel van het ruitenwisservloeistofreservoir. Als je dat openklapt, heb je een handige trechter voor het bijvullen.

De Scala is te koop vanaf €21.890. Dan krijg je de 1.0 TSI (95pk/70kW) met handgeschakelde vijfbak. Getest is de 1.5 TSI (150 pk/110 kw) met DSG-7 automaat. Die kost €30.290 en dan krijg je meteen de extra rijk uitgeruste Sport Business-uitvoering. Standaard heeft die uitvoering rood, streepvormig sfeerlicht, rode accenten in het interieur, een multifunctioneel leren sportstuur, parkeersensoren achter, vermoeidheidswaarschuwing, draadloos oplaadstation voor de smartphone, elektrisch bedienbare ramen achter, infotainment met vier extra speakers en 8 inch touchscreen, led-achterlichten met dynamische richtingaanwijzers, automatische klimaatregeling, een gekoeld dashboardkastje, lichtmetalen pedalen, sportstoelen met stoffen/suède bekleding, privacy glas, een zwarte hemelbekleding, automatisch dimmende binnenspiegel en schijfremmen achter. De geteste auto had bovendien als extra’s Sport Chassis Control (€450) en 18 inch zwarte lichtmetalen velgen (€790) waardoor de totaalprijs op €31.530 komt.

Volledig scherm Skoda Scala © Bart Hoogveld

