Veerboot botst tegen snelweg: auto's te water

Het drama gebeurde in de Braziliaanse regio Amazon. De snelweg richting het havengebied van Belem loopt daar op een hoogte van 200 meter over de Moju rivier. Getuigen verklaarden dat zij twee auto's in het water zagen vallen. Duikers van de brandweer zijn al dagenlang op zoek naar de slachtoffers. Van de vijf bemanningsleden op de veerboot raakte niemand gewond.

Volgens lokale media is de 860 meter lange brug in januari nog geïnspecteerd en toen zou er op de brugpijlers corrosie zijn aangetroffen.De overheid vond het probleem niet ernstig genoeg om de brug af te sluiten. We werd besloten om bij de landelijke autoriteiten geld aan te vragen om enkele noodmaatregelen te kunnen nemen. Die ingreep komt te laat, is nu gebleken. Reparatie van de brug gaat naar schatting ruim 20 miljoen euro kosten en zal minimaal een jaar in duren. De politie doet nog onderzoek naar de aanvaring en gaat ook na of de veerboot over de vereiste documenten beschikte.