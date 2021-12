Vergeten automerk maakt (elektrische) comeback: zo rijdt de SsangYong Korando e-Motion

TESTSsangYong werd ooit bekend door grote terreinwagens met een dieselmotor van Mercedes in hun neus. Nu maakt het Koreaanse automerk een comeback met de Korando e-Motion: de diesel maakte plaats voor een elektromotor, de grote terreinwagen is nu een middelgrote SUV. Moet je de gevestigde namen laten staan voor deze nieuwkomer?

Wie weet het nog? In de jaren negentig van de vorige eeuw maakte het Zuid-Koreaanse automerk SsangYong furore in Nederland met de Musso. De grote terreinwagen kon niet alleen enorme aanhangers trekken dankzij z’n robuuste techniek en krachtige dieselmotor uit de schappen van Mercedes-Benz, hij kostte ook nog eens veel minder dan een vergelijkbare Toyota Land Cruiser of Nissan Patrol.

Dat maakte de Musso letterlijk en figuurlijk tot een ijzersterk aanbod, waarmee SsangYong vrij snel klanten wist te vinden in ons land. En dat terwijl het merk de laatste jaren juist snel in de vergetelheid geraakt is. De Koreanen probeerden het nog wel met modellen zoals de compacte Tivoli, middelgrote Korando en grote Rexton – die allemaal hun trouwe schare fans hielden – maar het grote publiek wist SsangYong steeds minder goed te vinden.

Volledig scherm De SsangYong Korando e-Motion is de eerste elektrische auto van het Koreaanse merk © SsangYong

Omgebouwd naar elektrisch

De nieuwe, volledig elektrische versie van de Korando moet dat tij nu keren. De 4,46 meter lange middelgrote gezinsauto deelt zijn basis met de bestaande diesel- en benzinevarianten, die voor de e-Motion werd omgebouwd naar elektrisch. Je herkent deze uitvoering trouwens gemakkelijk aan de buitenkant, dankzij een dichte neus en blauwe elementen op onder meer de spiegelkappen, de bumpers en in de koplampen. Ook de wielen zijn anders van vorm zodat ze minder luchtweerstand opleveren.

In dit geval worden de voorwielen aangedreven door één elektromotor met een maximaal vermogen van 190 pk (ofwel 140 kilowatt) en 360 Newtonmeter trekkracht. Dat is flink meer dan de Korando’s met een verbrandingsmotor en de e-Motion presteert dan ook veel gemakkelijker dan zijn benzine- en dieselbroers. Verwacht niet dat hij je evenwichtsorgaan van slag brengt tijdens het optrekken – de auto is immers ook flink zwaarder – maar de elektrokrachtbron doet zijn werk wel aangenaam soepel en vlot.

Het grote voordeel van elektrische aandrijving is dat je vanaf moment één alle power tot je beschikking hebt en niet hoeft te schakelen: in tegenstelling tot in andere Korando’s hoef je dus niet te wachten tot de motor op stoom is én je hoeft niet te roeren in een wat licht aanvoelende versnellingsbak. De combinatie van motor en transmissie (de aandrijflijn) was nooit het sterkste punt van deze SsangYong, maar in de e-Motion is er weinig reden tot klagen. Daarbij veert en stuurt hij voldoende soepel, zij het zonder noemenswaardige scherpte.

Volledig scherm Het interieur van de SsangYong Korando e-Motion: design en materiaalkeuze zijn matig, de ergonomie is op orde © SsangYong

Laden: een matig rapport

In de bodemplaat van de Korando e-Motion zit een accupakket met een inhoud van 61,5 kilowattuur. Onder ideale omstandigheden zou je daarmee, zo zegt SsangYong tenminste naar aanleiding van de officiële WLTP-meting, zo’n 339 kilometer ver mee kunnen komen. Opvallend genoeg meldt de fabrikant ook consequent hoe veel kilometer je haalt bij rijden in de stad: omdat je dan minder prestaties van de elektromotor vraagt, redt de Korando naar verluidt zo’n 474 kilometer.

Die actieradius is op zich prima, maar de SsangYong scoort minder mooie cijfers waar het aankomt op het laden van de accu’s. Aan een normale laadpaal haalt hij niet meer dan 6,6 kilowatt, omdat een driefaselader ontbreekt en ook niet leverbaar is. Dat is een gemiste kans, want menig concurrent laadt inmiddels met 11 kilowatt. Met 6,6 kW staat je Korando toch al snel zo’n 10 uur aan een thuislaadpunt voordat hij weer helemaal is opgeladen. Dat is geen groot probleem zodra je een eigen laadpunt hebt en dus elke nacht kunt laden als dat nodig is, maar snel tussendoor laden is minder goed voor elkaar.

Volledig scherm Snelladen gaat met maximaal 50 kilowatt. Een snellere laadfunctie is niet leverbaar © SsangYong

Het rapport wordt al niet veel beter wanneer je de e-Motion aan een snellaadpaal koppelt. Terwijl onder meer Fastned het ene na het andere laadstation met 350 kilowatt vermogen uit de grond stampt, houdt het bij deze Korando op bij 50 kilowatt. De Koreaanse fabrikant meldt dat het zo’n 54 minuten duurt om de batterijen van 20 naar 80 procent bij te laden. Dat levert nauwelijks een voldoende op, wanneer je naar de huidige stand van de techniek kijkt. Het piekvermogen van modellen zoals de MG ZS EV, de Peugeot 2008 en de Skoda Enyaq iV ligt ongeveer op het dubbele, terwijl de Kia EV6 en Hyundai Ioniq 5 het vijfvoudige kunnen halen. In optimale omstandigheden laad je bij die auto’s in 18 minuten van 10 tot 80 procent bij.

Prima standaarduitrusting

Echter: alle waar is naar zijn geld. De vooruitstrevende technologie maakt de EV6 en Ioniq 5 ook meteen vrij prijzig. Hetzelfde geldt overigens voor de Volkswagen ID.4 en de Skoda Enyaq: wie die modellen een beetje aankleedt, praat al snel over auto’s die riant meer dan 50.000 euro kosten.

Dat gaat je bij de SsangYong Korando niet lukken: de e-Motion is leverbaar vanaf 39.990 euro. In eerst instantie kan je denken dat zijn vanafprijs weliswaar hoger is dan die van de goedkoopste Volkswagen ID.4, maar daar zet hij een rijkere standaarduitrusting tegenover. Zo is een warmtepomp standaard, net als een achteruitrijcamera en keyless entry. Die drie opties alleen al drijven de prijs van de VW met 2350 euro op, terwijl je in de VW ruim 40 pk minder vermogen hebt. De meest luxe Korando is de Titanium ter waarde van 46.590 euro, voorzien van onder meer verwarmde en geventileerde stoelen, lederen bekleding en een systeem dat actief (en vrij aardig) meehelpt met het verwisselen van rijstrook.

Volledig scherm De bagageruimte is flink en handig van vorm, net als de toegang. Fijn is de mogelijkheid om de achterbank voldoende vlak om te klappen © SsangYong

Qua prijs neemt de Korando het dus eerder op tegen de Kia e-Niro, de Hyundai Kona EV en de duurste versie van de eerder genoemde MG ZS. Het is alsnog geen keiharde prijspakker, maar ten opzichte van die tegenstanders heeft de SangYong weer meer ruimte in de aanbieding. Er is rianter plek voor hoofd en benen achterin en een zeer fatsoenlijke bagageruimte van minimaal 511 liter. De achterbak is handig van vorm en voldoende hoog, al is het jammer dat er in de neus geen extra bergruimte zit. Een ander interessant alternatief komt trouwens uit China in de vorm van de Aiways U5: die is nóg ruimer en ongeveer even duur.

1500 kilo trekgewicht, 7 jaar garantie

Wie een aanhanger achter een elektrische auto wil hangen, zit goed bij deze SsangYong: de Korando trekt maximaal 1500 kilo, terwijl de meeste compacte concurrenten de helft (of nog minder) aan hun trekhaak mogen hangen. De score van de Korando verbleekt bij de drieënhalve kiloton die je ooit achter een Musso (of achter de huidige Rexton) mocht hangen, maar voor een elektrische auto is het een prima getal. Dat valt ook te zeggen over de garantie: SsangYong geeft maar liefst zeven jaar of 150.000 kilometer garantie op de Korando. Netjes.

Deze praktische kwaliteiten laten het eindcijfer van de Korando e-Motion toch weer wat stijgen. Juist omdat hij sommige dingen beter doet dan gemiddeld, weeg je ratio en emotie constant af bij deze auto: hij ziet er niet heel sexy uit, maar biedt genoeg ruimte voor een acceptabele prijs. Hij sprint en laadt niet snel, maar zit wel ruim in de moderne voorzieningen, rijdt soepel en presteert voldoende. Zijn interieur oogt en voelt wat goedkoop en nietszeggend, maar dat accepteer je al snel omdat het vooral qua ergonomie en bedieningsgemak verrassend goed in elkaar steekt. In die zin is de toevoeging e-Motion wat ironisch: dit is bij uitstek een elektrische auto die je vooral met je verstand koopt.

Volledig scherm Een driefaselader is helaas niet aanwezig. Let ook op de blauwe spiegelkappen: dat is een kenmerk van de e-Motion © SsangYong

