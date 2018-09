Verkeerslichten Helmond kunnen de toekomst voorspellen

De wat meer geavanceerde verkeerslichten gebruiken momenteel lussen in de weg vlak voor het kruispunt om de voorrangsvolgorde te bepalen. In de praktijk betekent dit dat wordt gekeken of er ergens een voertuig staat te wachten, maar beter is het om de lichten aan te sturen op basis van de naderende verkeersstroom.

Vanaf vandaag gebeurt dat volgens website deingenieur.nl op twee kruispunten in het centrum Van Helmond. De verkeerslichten werken op data van het aankomende verkeer. Die informatie krijgt het systeem via diensten als Flitsmeister, de app die veel automobilisten gebruiken voor filemeldingen.

Het systeem is bovendien klaar om de data van fietsapps te gebruiken. Voorwaarde is wel dat alle weggebruikers de apps die de data leveren aan hebben staan, terwijl er aan de andere kant campagnes zijn om in het verkeer je mobieltje niet te gebruiken. Maar Flitsmeister werkt ook als mensen hun e-mails of WhatsApp-berichten niet bekijken. In de toekomst gaan auto's zelf met elkaar communiceren, waardoor de data van derden overbodig is.