Vernieuwde Jeep Cherokee mikt op een groter publiek

Toen de huidige Jeep Cherokee vier jaar geleden werd onthuld, werd hij beslist niet door iedereen met open armen ontvangen. De auto zag er vooral van voren wat curieus uit. De hoog geplaatste platte koplampen bleken niet de koplampen te zijn – juist de kleine vierkante lichtunits daaronder schiepen dim- en grootlicht in de duisternis. Met zijn gewaagde en volgens sommigen bizarre voorplecht – die later nog ’ns dunnetjes door Hyundai met de Kona werd gekopieerd – toonde de Amerikaanse offroad-specialist in elk geval lef. Het Citroën C4 Picasso-achtige uiterlijk bracht natuurlijk óók het risico met zich mee dat heel wat potentiële SUV-kopers de neus zouden ophalen voor de Cherokee en naar de concurrentie zou overlopen. Met slechts enkele tientallen Nederlandse registraties op jaarbasis, kan inderdaad de voorzichtige conclusie worden getrokken, dat de gemiddelde SUV-liefhebber niet zat te wachten op zo’n gedurfd ontwerp.

Jeep hoopt dat de zojuist verrichte facelift het tij zal doen keren. De vernieuwde Cherokee is hiermee geen opzienbarende, maar eerder een keurige verschijning geworden. Misschien precies wat nodig is om klanten te trekken die anders in een Tiguan, XC60, Discovery Sport, Tucson of RAV4 zouden stappen. Wat er allemaal aan de neus van de Cherokee is veranderd, behoeft weinig toelichting. Werkelijk alles is anders. De auto heeft nu conventioneel gevormde LED-koplampen met geïntegreerde dag-rijverlichting, op de plaats waar je ze verwacht. En aan de achterkant is voor de kentekenplaat een meer voor de hand liggende plaats gevonden: op de achterklep.

Stelregel in de huidige autowereld is dat de veiligheidsuitrusting en de mogelijkheden op multimediaal gebied flink worden uitgebreid bij een grondige update. Voor de Cherokee was dat niet nodig, die zat al zeer riant in zijn elektronische hulpmiddeltjes. Slechts een paar onderdelen zijn aan de lijst toegevoegd: voetgangersherkenning op de aanrijdingssensoren, een tweede knie-airbag (voor de bijrijder) en dodehoekwaarschuwing die ook op kruisend verkeer bij het uit-parkeren reageert. Het Uconnect-multimediasysteem heeft nieuwe software, een aanraakscherm met meer pixels en het is voorbereid op Apple CarPlay en Android Auto.

Wat betreft de uitrusting van de Cherokee bestaat er geen gebrek aan keuzemogelijkheden: hij wordt aangeboden als Sport, Longitude, Limited en Overland. Later komt daar nog de stoere en nadrukkelijk op offroad-gebruik gerichte Cherokee Trailhawk bij.

Nieuwe turbomotor

Het belangrijkste nieuws op technisch gebied is de komst van een 2,0 liter benzinemotor met turbo, die een vermogen levert van 272 pk. Tijdens onze eerste kennismaking met de vernieuwde Cherokee was deze motorvariant echter niet beschikbaar. Zodra de vernieuwde Cherokee begin 2019 besteld kan worden, is hij er in eerste instantie ook alleen met de reeds bekende 2,2-liter turbodiesel. Deze was er voorheen met 185 en met 200 pk, maar door alle aanpassingen die nodig waren om hem aan de strengste emissienormen te laten voldoen, is het vermogen nu afgeregeld op 195 pk. De motor levert een koppel van 450 Newtonmeter. Daarmee sprint de Cherokee in 8,8 seconden naar 100 km/u. Dit blijkt een uiterst prettige en stille motor, vooral indien gekoppeld aan de negentraps automaat. Deze bak schakelt snel en soepel, zonder hinderlijke twijfelmomenten of schokken wanneer hij van verzet wisselt.

Het zware werk

Het onderstel van de Cherokee is slechts op detailniveau gemodificeerd, en de rijeigenschappen van de auto zijn niet merkbaar veranderd. De auto verloochent zijn afkomst niet: de wegligging is niet nadrukkelijk comfortabel of dynamisch, maar voelbaar op het zware werk voorbereid – op het asfalt of ernaast. Met het grote, dikke stuur in handen, krijg je de indruk met een auto onderweg te zijn die bergen kan verzetten. De Cherokee is in staat een lading van dik 600 kilo te torsen, en een geremde aanhangwagen van bijna 2.400 kilo te trekken. Over lading gesproken: de kofferruimte van de Cherokee is efficiënter ingericht, waardoor het laadvolume met 70 liter is gegroeid naar 570 liter. De prijzen zijn nog niet bekend, maar houd er rekening mee dat de Cherokee niet het koopje van de eeuw zal worden.

