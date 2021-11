Vernieuwde Polo is meer dan ooit een Mini-Golf

Wanneer je de nieuwe Polo ziet rijden, is het voor het eerst bijna onmogelijk om te zien of het daadwerkelijk om de Polo gaat, of om een Golf. Pas wanneer je de logo’s kunt ontwaren, of als je ernaast staat en een beter beeld hebt van de afmetingen, wordt duidelijk dat je te maken hebt met VW’s hardloper. De auto staat in Nederland al ruim tien jaar lang steevast in de top drie van meest verkochte modellen en de facelift zal dit beeld niet negatief beïnvloeden. Wel kun je vaststellen dat de facelift wat oppervlakkig is, want afgezien van de nieuwe buitenzijde en een aantal interieur-features veranderde er weinig.

De uiterlijke wijzigingen omvatten onder meer nieuwe achterlichten, die nu uit twee delen bestaan. Ook kreeg de auto een sportiever ogende voorzijde. Een highlight van het interieur is de Digital Cockpit. Dit digitale instrumentenpaneel is voortaan standaard aanwezig op alle versies. Ook het aantal veiligheidsvoorzieningen is voorbeeldig. Standaard is de auto voorzien van een systeem dat in de stad een noodstop kan uitvoeren en dat ook voetgangers ziet. Verder personaliseren kan bijvoorbeeld met een panoramisch schuif/kanteldak, een high-end geluidssysteem, keyless Access en een sportonderstel.

Volledig scherm De vernieuwde VW Polo © Volkswagen

De Polo is nu net zo groot als een Golf van de vierde generatie. Dat geldt niet alleen voor de buitenafmetingen, maar ook voor het interieur, waar nu zelfs achterin plek is voor twee volwassenen, ook voor wat langere afstanden. Daarmee is de Polo nu ook een echte familieauto geworden, in plaats van een veredeld stadsautootje. De kofferbak is riant en biedt plek voor maar liefst 351 liter bagage. Er is geen sprake van een hoge tildrempel, waardoor het inladen van boodschappen eenvoudig is. De achterbank kan plat, maar van een vlakke laadvloer is hier geen sprake.

Volledig scherm De vernieuwde VW Polo © Volkswagen

Wanneer je instapt in de nieuwe Polo, ervaar je hetzelfde gevoel dat je ook bij de Golf en veel andere VW-modellen. Het woord ‘thuiskomen’ is wellicht wat te zwaar aangezet, maar het interieur is sfeervol, je zit meteen goed en alles zit precies daar waar je het verwacht. Ongelofelijk hoe ze bij VW toch in staat zijn om het merendeel van de wereldbevolking meteen een prettig gevoel te geven achter het stuur. De gebruikte materialen blijven wel iets achter bij die van de nieuwe Golf, maar goed het prijsverschil tussen de modellen moet ergens vandaan komen.

Soepele vering

Ook de rijeigenschappen zullen de meeste bestuurders kunnen waarderen. Het onderstel werd nauwelijks gewijzigd, maar dankzij zijn ietwat stevige demping en soepele vering is de auto zeer geschikt om lange afstanden af te leggen. In de binnenstad voelt de auto zich minder thuis omdat niet alle oneffenheden mooi worden gladgestreken. Ook sportieve rijders kunnen beter elders gaan winkelen, of wachten op de Polo GTI, want echt spannend en uitdagend wordt de Polo nooit.

Volledig scherm De vernieuwde VW Polo © Volkswagen

De vernieuwde Polo is leverbaar met een keuze uit driecilinder 1.0 liter benzinemotoren met vermogens van 80 pk (59 kW), 95 pk (70 kW) en 110 pk (81 kW). De krachtigste versie wordt standaard geleverd in combinatie met de zeventraps DSG-automaat. Er zijn vijf uitvoeringen: Polo, Life, Style, R-Line en GTI. De basisuitvoering biedt standaard al het volledig digitale instrumentenpaneel, een multimediasysteem met touchscreen, Lane Assist, LED-koplampen, Climatic airconditioning en elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels.

Vanaf 19.990 euro

Onze testwagen was een 1.0 TSI met 95 pk, gekoppeld aan een DSG-automaat. De motor doet zijn werk uitstekend en is sterk genoeg om de auto vlot door het verkeer te loodsen. De motor blijft altijd rustig en begint zelfs niet of nauwelijks te loeien wanneer het gaspedaal helemaal wordt ingetrapt. Wij haalden een praktijkverbruik van 5,9 liter per honderd kilometer en dat is erg netjes. De pook van de automaat voelt solide aan en het schakelen zelf gaat soepel en snel. De prijzen van de nieuwe Polo beginnen bij 19.990 euro. De meest verkochte versie van de Polo is de Life, die voor 23.890 euro in de prijslijsten staat. Vanaf deze maand kan ook de GTI-versie besteld worden.

Volledig scherm De vernieuwde VW Polo © Volkswagen

Het TSI-blokje van de VW Polo toont zich pittig genoeg om de verkeersstroom te volgen. De krachtbron toont zich voldoende elastisch om te hernemen, zelfs bij toerentallen van 1.300 opm - zonder dat je met het gaspedaal hoeft te jongleren of in de manuele versnellingsbak moet roeren. Volkswagen belooft een normverbruik van 5,2 liter per 100 kilometer, wij besloten onze testweek met een testgemiddelde van 5,9 liter. In stadsverkeer verbruikte de 1.0 TSI 95 7,6 liter per 100 kilometer, maar op de snelweg zakte de benzinedorst naar 5 liter en minder - toch als we de cruisecontrole hanteerden om de snelheid zo constant mogelijk te houden.

Volledig scherm De vernieuwde VW Polo © Volkswagen

