Veroudert koelvloeistof?

Koelvloeistof is niet alleen belangrijk voor de koeling van de motor, maar ook voor de reiniging en de bescherming van de motor tegen vorst en corrosie. Ook koelvloeistof veroudert. Wanneer bijvoorbeeld de anticorrosie-additieven (middelen die zijn toegevoegd) zijn afgebroken, kan koelvloeistof bruin worden. Verversing is meestal pas om de paar jaar nodig en moderne auto’s krijgen bij aflevering koelvloeistof waarvan wordt beweerd dat die een autoleven lang meegaat. In dat geval hoeft die bijvoorbeeld pas na vijftien jaar te worden ververst. Regelmatige controle is wel belangrijk, want het kan zijn dat de vloeistof op een of andere manier verontreinigd is geraakt. In dat geval moet het volledige koelsysteem in de garage worden doorgespoeld.