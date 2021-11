Vervuilende vrachtwagen in de ban

Ook steden zoals de Indiase hoofdstad Delhi, bedrijven zoals Unilever, de staat Californië en verschillende producenten van vrachtwagens behoren bij de ondertekenaars.

De uitfasering van vrachtwagens in 2050 staat in Nederland al in het klimaatakkoord van 2019. Het jaar 2040 als einddatum voor de verkoop van nieuwe vervuilende vrachtwagens is nieuw. Maar vooral nieuw is dat andere landen nu mee gaan doen. Van de ondertekenaars had alleen Noorwegen al zo’n doelstelling.

Wereldwijd is 4 procent van het autoverkeer zwaar verkeer. Maar dat zorgt voor 36 procent van de CO2 uitstoot van al het autoverkeer, en voor 70 procent van de stikstofuitstoot. Naast de positieve gevolgen voor klimaat en milieu heeft het initiatief nog twee gunstige effecten. Producenten van vrachtwagens en bussen, zoals DAF en het Limburgse VDL, weten zich nu verzekerd van een groeiende afzetmarkt voor modellen die op elektriciteit of waterstof rijden. En Nederlandse transporteurs hebben straks meer keuze uit verschillende modellen. Op dit moment hikken veel transportondernemers nog tegen de prijs aan, en aarzelen veel producenten nog om massaal schone vrachtwagens te gaan maken.

Staatssecretaris Van Weyenberg (Infrastructuur en Waterstaat): ,,Deze overeenkomst is een mooi begin. Nederland is ambitieus. Wij hebben in het klimaatakkoord al afgesproken al het wegverkeer in 2050 schoon te willen hebben. Het is belangrijk om daar samen met andere landen voor te gaan, zodat de markt zich sneller gaat ontwikkelen. Ik roep andere landen dan ook op zich aan te sluiten.”

Naast Nederland doen onder meer Turkije, Oostenrijk, Canada, Chili, Denemarken, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, en het Verenigd Koninkrijk mee. Van Weyenberg verwacht dat daar snel veel landen bij komen.

,,Dit gaat verder dan bestaande Europese wetgeving”, zegt een woordvoerder van Natuur & Milieu in een reactie. ,,Producenten gaven eerder al aan dat zij dit voor hun eigen productie nastreven, maar nu wordt er door landen zelf voor het eerst een duidelijk eindjaar aan vervuilend zwaar verkeer verbonden. Het is goed dat er een heel duidelijk toekomstbeeld wordt geschetst voor ondernemers, zodat zij weten waar ze aan toe zijn. Het is natuurlijk wel noodzaak dat deze nieuwe ambitie niet alleen bij een ambitie blijft, maar in wet- en regelgeving wordt vastgelegd.”

De twaalf landen gaan intensief samenwerken en kennis uitwisselen om de ambities waar te maken. Jaarlijks rapporteren ze over de voortgang