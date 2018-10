Vier op de tien occasionkopers ziet af van technische keuring

Verder checken veel consumenten tegenwoordig de onderhoudshistorie zelf via digitale en onafhankelijk platformen. Zo ziet Carfax in de stijging van het aantal downloads terug dat steeds meer mensen de onderhoudshistorie van een occasion onderzoeken: twee miljoen downloads in twee jaar tijd.

Op de vraag of mensen de door hen beoogde occasion technisch laten keuren voor aanschaf, gaf 61% een bevestigend antwoord. Sander van Veen, Marketing Manager bij AutoTrack: ,,Wij zien een verhoging van het aantal downloads van Carfax-rapporten. Zo liet augustus van dit jaar een stijging zien van 4,6%. Dat betekent dat in die maand zo'n 10% van de bezoekers actief de voertuighistorie opvraagt.''

In augustus 2018 zijn 103.000 Carfax rapporten gedownload via AutoTrack.nl. Het zijn rapporten met informatie over APK-keuringen, kilometerstanden, voorgaande eigenaren en eventuele WOK-status (Wacht Op Keuren) van occasions. Dit weet Carfax door wereldwijd de gegevens te verzamelen uit verschillende informatiebronnen.

Rick Zielman, Regional Manager Carfax Benelux: ,,In de twee jaar dat we actief zijn in Nederland zijn er twee miljoen rapporten bekeken die exclusief via AutoTrack beschikbaar zijn. Dit geeft aan dat de consument behoefte heeft aan onafhankelijke informatie over de onderhoudshistorie van een auto.''

Beter voorbereid

Thomas van der Meer, After Sales Manager bij Story Nijmegen BMW: ,,We zien dat mensen steeds beter voorbereid bij ons komen. Ze hebben zelf al onderzoek gedaan naar de onderhoudshistorie en gaan vervolgens met ons in gesprek over de verschillende vormen van garantie die wij aanbieden.