Vieze lucht in je auto? Dit kun je eraan doen

Een muffe lucht of de geur van rotte eieren in je auto is geen pretje. Toch komt het relatief vaak voor, zeker bij zomerse temperaturen. Met deze tips zorg je letterlijk voor frisse lucht aan boord.

Vooral als het warmer wordt, hangt er in veel auto’s een vieze, muffe lucht. Dat komt doordat bacteriën zich in de winter en het voorjaar ongehinderd konden vermenigvuldigen op de verdamper van het airconditioningsysteem. Het resultaat: stank! Bovendien gebruiken veel automobilisten hun airconditioning niet in de winter en merken ze pas dat het systeem niet goed werkt als het buiten echt warm wordt. Vocht in het interieur zorgt ook voor slechte lucht. En meestal zit achter alle problemen dezelfde oorzaak: verwaarloosd onderhoud. Hieronder de meest voorkomende oorzaken van stank in je interieur.

Lees ook Beslagen ruiten? Zeven tips om condens uit je auto te weren Lees meer

1. Airconditioning niet gedesinfecteerd

Wanneer de airconditioning na het inschakelen onaangenaam ruikt, is het tijd voor desinfectie. Dat kun je eenvoudig zelf doen met een reinigingsspray die je in de auto moet spuiten met gesloten ramen en deuren terwijl de airconditioning draait. Als alternatief is er speciaal schuim dat rechtstreeks op de verdamper wordt gespoten. Deze producten zijn te koop bij onder meer autospeciaalzaken.



2. Rondrijden met een oud pollenfilter

Het interieurfilter van de auto moet regelmatig worden vervangen. Ook hier kunnen zich bacteriën nestelen en stank veroorzaken. Tevens kan er vochtvorming plaatsvinden. Mensen met allergieën moeten minstens één keer per jaar hun filters vervangen om te voorkomen dat pollen in het interieur terechtkomen. Vooral actieve koolfilters zorgen ervoor dat schadelijke stikstofoxiden uit de lucht worden gefilterd. Ze kosten nauwelijks meer dan een gewoon papieren filter. Het filter vervangen is eenvoudig, in de handleiding van je auto staat hoe dit moet.



3. Bijvullen van airco met koudemiddel

Met een desinfecterende spray stinkt je airco niet meer, maar dat betekent niet dat je airco geen onderhoud nodig heeft. In een jaar tijd verliest een airconditioningsysteem gemiddeld 15 procent koudemiddel. Geen wonder dat het airconditioningsysteem na verloop van tijd vermogen verliest en uiteindelijk niet meer koelt. Daarom moet je minimaal om de drie, of beter nog om de twee jaar, onderhoud laten uitvoeren door een vakman. Niet alleen wordt het koelmiddel bijgevuld, ook wordt het airconditioningsysteem gecontroleerd op lekken.



4. Onverhoopte vochtvorming

Als het muf ruikt zit er meestal vocht ergens in de auto. Vooral in de koude maanden verzamelt zich veel vocht in de auto. Het probleem wordt verergerd door onvoldoende onderhoud: verstopte afvoeren of poreuze afdichtingen zijn een gemakkelijke toegangspoort voor nattigheid. Ook wanneer je met natgeregende kleding in de auto stapt, komt er vocht naar binnen. De eerste tekenen van te vochtige binnenlucht zijn snel beslagen ramen. Speciale auto-ontvochtigers of kattenbakvulling in een stoffen zak of oude sok kunnen hierbij helpen. Het airconditioningsysteem haalt ook vocht uit de lucht. Als je niets doet, loop je niet alleen kans op een slechte geur, maar ook op schimmelvorming.

5. De ventilatie op recirculatie laten staan

Het ventilatiesysteem mag niet permanent uitstaan of in de recirculatielucht staan, omdat er dan geen verse lucht in het interieur komt. Hierdoor kan vocht niet ontsnappen en ruikt het snel muf. Daarom is het het beste om de ventilatie altijd op een lage stand ingeschakeld te houden. De airconditioning moet ook regelmatig worden gebruikt. Dit voorkomt niet alleen vieze luchtjes, maar ook schade aan de airconditioning zelf.