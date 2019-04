Vijftig jaar oude tractor brengt meer dan 200.000 euro op

Nederland­se auto's zijn gemiddeld 11 jaar oud

9:48 Auto’s die in Nederland op de weg rijden zijn gemiddeld 11 jaar oud. Grijs is nog altijd de meestvoorkomende kleur. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Tien jaar geleden was een auto in Nederland in doorsnee 9 jaar oud. Ook toen was grijs de populairste kleur.