Vlaamse overheid: groepsaankoop om elektrische auto aantrekkelijk te maken

Elektrisch rijden mag dan wel veel milieuvriendelijker zijn, zo'n auto blijft nog altijd veel duurder dan een exemplaar met benzinemotor. De Vlaamse regering voerde een aantal voordeelregeling in, maar die konden slechts een fractie van de Vlamingen overtuigen. In totaal rijden er in Vlaanderen 7.934 volledig elektrische auto's rond. Rond 2020 zouden dat er volgens de Vlaamse doelstelling 60.000 moeten zijn.

Daarom heeft de Vlaamse overheid aan een vergelijkingsdienst gevraagd een groepsaankoop te organiseren. Er zijn offertes aangevraagd bij 11 grote autofabrikanten en vervolgens werd een selectie van vier modellen gemaakt. Men kan kiezen uit een Nissan Leaf, een Hyundai Kona Electric, Renault ZOE of Peugeot iON.

Zo kost de Peugeot Ion via de groepsaankoop 16.652 euro, inclusief btw en batterij. Ter vergelijking: de catalogusprijs bedraagt 30.369 euro. De groepskorting voor de Peugeot komt neer op 9.718 euro. Bij de andere modellen is de korting veel kleiner. Het minimale bedrag is 907 euro.

De bedoeling van de groepsaankoop is om het voor mensen eenvoudiger te maken om de stap te zetten, legt Vlaams minister van Energie Lydia Peeters uit. ,,De laatste maanden is er al een kleine stijging in het aantal nieuwe inschrijvingen van elektrische wagens, en we hopen dat de groepsaankoop dit nog verder versterkt," aldus Peeters.

Volledig scherm Nissan Leaf © RV

Volledig scherm Hyundai Kona © RV