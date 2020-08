‘Vliegende auto’ maakt succesvolle testvlucht: moet over drie jaar te koop zijn

Vrouw van agent overlijdt in diens snikhete patrouille­wa­gen nadat deur dichtvalt

25 augustus De vrouw van een Amerikaanse politieagent is enkele dagen geleden in de patrouillewagen van haar man om het leven gekomen. Toen haar man lag te slapen na een nachtdienst wilde de 56-jarige Clara Paulino nog iets uit zijn auto halen. De deur viel dicht en de ongelukkige vrouw kwam urenlang vast te zitten op de met een kooiconstructie afgesloten achterbank. Dat terwijl de politiewagen vol in de zon stond.