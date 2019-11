Volkswagen e-Up maakt elektrisch rijden ietsje betaalbaarder

RIJ-IMPRESSIE‘Elektrisch rijden voor iedereen’, roept Volkswagen in zijn campagne voor de nieuwe elektrische ID.-modellen. Nou ja, voor iedereen die minstens 30.000 euro aan de ID.3 wil uitgeven. Het kán goedkoper. Niet met een ID.1 of ID.2, maar met de verbeterde Volkswagen e-Up.

In de afgelopen maanden beweerde zowel Volkswagen-voorman Herbert Diess als diens marketingchef Jürgen Stackmann dat de toekomst van kleine stadsauto’s er somber uitziet. Volgens beiden wordt het op termijn te duur om relatief goedkope modellen als de Up aan de steeds strengere milieu-eisen te laten voldoen. De winstmarges op dit soort auto’s zijn immers gering. Maar blijkbaar is het nog niet zover. Want hoewel de Volkswagen Up al acht jaar op de markt is, heeft de fabrikant nog flink wat (elektrische) energie gestoken in een verbeterde versie.

Voor wie het had gemist: er was al een elektrische Volkswagen Up. Met een actieradius van 166 kilometer konden we die echter nauwelijks serieus nemen. De nieuwe e-Up komt gemiddeld bijna 100 kilometer verder, maar tegen een lagere prijs. Al is de vernieuwde e-Up nog steeds geen koopje. In de standaardversie moet hij 23.475 euro opbrengen. De opgeleukte Style-uitvoering kost zelfs 25.695 euro. Voor die 2220 euro extra krijg je onder meer 16-inch lichtmetalen wielen in plaats van stalen velgen met plastic doppen. Daarnaast beschikt de Style over cruisecontrol, een zwart gespoten dak, een achteruitrijcamera en een met leer bekleed stuur.

Vlotte acceleratie

Hoe dan ook is een elektrische Up algauw minimaal 12.000 euro duurder dan een vijfdeurs benzinevariant. Wat je daar, behalve een emissievrije motor en een iets uitgebreidere standaarduitrusting, voor terugkrijgt? Vooral een veel vlottere acceleratie en – voor een compacte stadsauto – een ongekende stilte aan boord. Uiterlijk is de e-Up vooral te herkennen aan de imposante led-dagrijlichten in de voorbumper, en aan de blauwe strips in de grille en de achterklep.

Volledig scherm © Volkswagen

Als je net uit een 60 pk sterke benzine-Up komt en je trapt het stroompedaal van de e-Up in, dan weet je niet wat je overkomtt. Dat komt niet alleen doordat het maximumkoppel van 212 Nm ruim tweemaal zo hoog is als van de benzineversie, maar ook omdat het onmiddellijk beschikbaar is. Zo sprint de e-Up, onder begeleiding van een ruimteschipachtig gezoem, binnen 4 tellen naar 50 km/u. Scotty, here we come! Schakelen is niet nodig, want de e-Up heeft een eentrapsautomaat. Doorsprinten naar 100 km/u kost slechts 8 seconden extra.

Wie bij het doornemen van de specificaties van de e-Up de topsnelheid (130 km/u) ziet, krijgt wellicht associaties met amechtig stampende en trillende autootjes uit de vorige eeuw. Onterecht; wie een snelweg kan vinden waar je nog 130 km/u mag rijden, zal ontdekken dat de Volkswagen e-Up zijn top met het grootste gemak bereikt. Zonder trillen en stampen. Het enige wat je hoort, is windgeruis en bandengeroffel.

Vanwege de kick laat je de e-Up misschien een paar keer zijn sprintkunsten vertonen. Een blik op de boordcomputer leert je dit gedrag echter snel af. Voordat je het weet, klimt het stroomverbruik naar 18 à 19 kWh per 100 kilometer in plaats van de opgegeven 12,7 tot 12,9 kWh/100 km. Ga zo door en de actieradius van het 32,3 kWh metende accupakket duikt rap van 260 naar minder dan 200 kilometer.

Ruim 300 stadskilometers

In stadsverkeer zien we het tegengestelde gebeuren. Hier daalt het gemiddelde stroomverbruik naar 11,4 kWh per 100 kilometer. Wie zijn e-Up uitsluitend in een stedelijke omgeving rijdt, hoeft waarschijnlijk maar eens in de ruim 300 kilometer een laadpaal op te zoeken. Dat komt doordat er tijdens afremmen energie wordt teruggewonnen. Dit afremmen op de motor kan de bestuurder zelf beïnvloeden. Even de keuzehendel op de middentunnel in de B-modus zetten, vervolgens kun je kiezen uit vier regeneratiestanden. Stand 3 vonden wij in druk stadsverkeer heel goed bruikbaar. De remwerking bij ‘gas los’ is dan zo sterk dat je vrijwel nooit het rempedaal hoeft te beroeren, maar je staat ook niet vroegtijdig stil als het verkeer een beetje stroperig is. Wie het afremmen op de motor eng of ingewikkeld vindt, kan gewoon het rempedaal gebruiken – ook dan wordt energie teruggewonnen.

Volledig scherm © Volkswagen

Maar goed, hoe slim je de e-Up ook gebruikt, uiteindelijk zul je hem toch weer een keer moeten bijladen. Aan het stopcontact thuis ben je daar zomaar 12 tot 16 uur mee kwijt. Wie gebruikmaakt van een 7,2kW-wisselstroomlader laadt de e-Up in ongeveer vijf uur helemaal op. Voor de ongeduldige elektrorijders is het goed om te weten dat de e-Up ook geschikt is voor snelladen. Binnen een uur gaat het energieniveau van 20 naar 80 procent, waarmee je er weer 200 kilometer tegenaan kunt.

Ondanks zijn compacte afmetingen voelt de Volkswagen e-Up heel volwassen aan. De portieren ploffen met een solide geluid dicht en het veercomfort is niet onverdienstelijk. Met drie personen en hun reisbagage aan boord voel je op slecht wegdek wel dat het maximaal toelaatbare gewicht binnen handbereik ligt. Zeker onder deze omstandigheden voelt de Volkswagen e-Up in bochten nogal zwaar aan. Niet zo gek, als je bedenkt dat hij zo’n 300 kilogram zwaarder is dan de benzinevariant.

Volkswagen e-Up vs. Seat Mii en Skoda CitiGo

Doordat het accupakket slim onder de zitplaatsen en in de wagenbodem is weggewerkt, zijn er geen ruimteconcessies gedaan. Ook de kofferbakinhoud is onveranderd: 251 tot ruim 900 liter. Daarin wijkt de e-Up niet af van zijn technische broertjes, de Seat Mii electric en de Skoda CitiGo-e iV. Wel zijn er enige verschillen in prijs en uitrusting. De aankleding van het dashboard en het interieur wijkt eveneens licht af, maar voor alle auto’s geldt dat er veel hard plastic en onbekleed staal aanwezig is. Toch kan het de moeite lonen de prijslijsten even naast elkaar te leggen. Bovendien lopen er voor de Mii en de CitiGo tijdelijke promotie-acties. Zo hanteert Skoda een private-leasetarief van 199 euro per maand. Seat beloont op zijn beurt de eerste 50 kopers van een Mii electric met een korting van 3000 euro.

Maar goed, dat is slechts tijdelijk. Hoe dan ook is het drietal van de Volkswagen Group, inclusief de Volkswagen e-Up, algauw 10.000 euro goedkoper dan de voordeligste elektrische auto’s van de concurrentie. Desondanks is ‘elektrisch rijden voor iedereen’ nog ver weg. Voor die Volkswagen-utopie is het prijsverschil met traditionele stadsauto’s op benzine vooralsnog te groot.

Volledig scherm © Volkswagen

Volledig scherm © Volkswagen

Volledig scherm © Volkswagen

Volledig scherm © Volkswagen