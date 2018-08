Volkswagen Golf (2003-2008): compacte topper

AD Aankoopadvies Volkswagen Golf, 2003 – 2008 (1K, Golf V)

• De kettingspanners bij de TSI-motoren vereisen speciale aandacht. Deze motoren hebben geen distributieriem, maar een ketting. Deze kan iets oprekken waardoor kleppen en zuigers beschadigd kunnen raken. Voor dit euvel is een terugroepactie geweest, dus controleer of het is uitgevoerd.

• De DSG-transmissie is niet altijd vrij van malheur. Controleer of de bak soepel en schokvrij schakelt. Er zijn specialisten die zich bezighouden met revisies voor deze transmissies, maar het is wel behoorlijk prijzig.

• De ouderwetse en minder krachtige 1.9 TDI scoort qua betrouwbaarheid beter dan de 2.0 TDI.

• Specifiek voor de GTI: het is raadzaam te letten op benzinelucht. Dit kan namelijk duiden op brandstofleidingen die lekken.

• De motoren met directe benzine-injectie (FSI) lopen aanzienlijk beter op Euro 98. De hogere prijs word gedeeltelijk gecompenseerd door het lagere verbruik.

• De 1.4 non-turbo op benzine en de 1.9 SDI kennen weinig storingen, maar zijn erg traag.

• De deurrubbers kunnen lekken. Dit is te zien aan natte vloermatten.

• De achterlichten zijn ook niet altijd waterdicht; dat leidt tot condensvorming.

• Bij de turbo’s kan de verstelling vast komen te zitten. Het kan ertoe leiden dat er brandstof of koelvloeistof gaat lekken. Daardoor stijgt het oliepeil en dat kan ernstige schade veroorzaken.

• De radiator-fan kan nog weleens dienst weigeren. Dit is eenvoudig te controleren na een langere rit, dan hoort de fan aan te slaan.

Aanbod en prijzen

Van de beschikbare occasions van de Golf V is ruim een kwart uitgerust met een dieselmotor. Op een exemplaar op LPG na, heeft de rest een benzinemotor onder de kap. Automaten zijn veel zeldzamer bij de Golf dan de handbak. Van de vijfdeurs hatchback zijn er veel exemplaren te koop, driedeurs hatchbacks en stationwagons zijn ook verkrijgbaar.

De prijzen van een Golf V beginnen ongeveer 3.000 euro. Voor dat geld heb je bijna zonder uitzondering een 1.9 TDI met ongeveer 300.000 km op de teller. De duurste exemplaren van de Golf V kosten ongeveer 20 mille. Dan heb je wel een ‘R32’ op de inrit staan, compleet met zescilinder motor en vierwielaandrijving. Een nette Golf GTI met minder dan een ton op de klok moet nog tussen de 10 en 13 mille opleveren. De duurste reguliere Golf zit onder de 10 mille. Dat zijn modellen uit 2008 met weinig kilometers op de klok en luxe aankleding.

Profiel

De Volkswagen Golf V was ten opzichte van zijn voorganger een behoorlijk andere auto. De door Murat Günak getekende lijnen vertoonden wel veel overeenkomsten. Met name aan de voorkant leken de IV en V op elkaar. Aan de achterkant had de Golf V ook de kenmerkende dikke C-stijlen, maar de nieuwe achterlichtunits waren duidelijk anders.

De Golf V stond op een compleet nieuw onderstel, dat met een wielbasis van 2,61 meter precies 10 centimeter groter was. Dit resulteerde in meer ruimte voor de passagiers, voornamelijk op de achterbank. Ook de wielophanging was compleet nieuw. Zo had de Golf V een volledige onafhankelijke Multi link setup aan de achterkant. Dit was duurder om te fabriceren, maar zorgde wel voor aanzienlijk betere rijeigenschappen.

Aanvankelijk was de Golf leverbaar met de benzinemotoren uit de Golf IV, alleen de 2.0 TDI met 140 pk was nieuw. In het begin van 2003 kwam daar een 2.0 FSI boven. Het sportieve topmodel kwam aan het einde van dat jaar met de Golf GTI. Volkswagen leek een beetje de weg kwijt te zijn met de sportieve Golfs. Met de Golf V GTI bewees VW dat ze het niet verleerd waren. De Golf GTI had een 2.0 TSI motor met 200 pk onder de kap. Desgewenst kon Volkswagen de auto uitrusten met DSG, een automaat met dubbele koppeling.

Alsof dat niet genoeg was, kwam in 2005 de R32. Deze was met 250 pk nóg sterker dankzij een 3.2 liter grote zescilinder. Belangrijker was de komst van de ‘kleine’ 1.4 TSI motoren. Deze vorm van downsizing werd gebruikt om een lager verbruik te kunnen realiseren, zonder dat de prestaties daaronder leden. In 2007 kwam de Golf Variant (tot 2006 was de Golf Variant nog gebaseerd op de Golf IV).

De Golf V werd eind 2008 alweer uit productie genomen en opgevolgd door de Golf VI. In wezen is de VI een doorontwikkelde V. De Golf V was relatief prijzig om te produceren en sommige eigenaren vonden het interieur niet zo fraai als van de IV. Hoewel de Golf VI er weer iets moderner uitziet, is de basis van beide auto’s gelijk. Ook de 1.4 TSI motoren vonden doorgang naar de zesde generatie Golf.