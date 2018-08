Volkswagen Golf (2012-heden): praktische allemansvriend

Aankoopadvies Volkswagen Golf, 2012 – heden (5G, Golf 7)

• De dieselmotoren kunnen vallen onder het ‘dieselgate’-schandaal. Er is een softwarematige aanpassing voor geweest. Controleer of de auto die ook gehad heeft.

• De 1.2 TSI en 1.4 TSI-motor hebben weleens last van een loszittende bougiekabel. Hierdoor krijgt een bougie geen elektriciteit en ontstaat er geen vonk, waardoor de motor op drie cilinders loopt. Doorrijden kan schadelijk zijn voor de katalysator.

• Voor alle TSI-motoren geldt dat ze nogal wat olie kunnen verbruiken dankzij een probleem met de schraapveren. Veelal blijft het overigens binnen de toleranties van de fabrikant. Houd je daarom aan de onderhoudsintervallen en controleer op regelmatige basis zelf het oliepeil.

• Nog een probleem voor alle TSI-motoren is dat het inlaattraject vervuild kan raken met koolstof. Zelf kun je dit grotendeels verhelpen door duurdere benzine te tanken. Sommige specialisten kunnen met behulp van walnootschillen het euvel ook verhelpen.

• Bij de voorganger konden er nog wel wat issues optreden met de DSG-transmissie. In principe hoort dit bij de Golf 7 helemaal voor elkaar te zijn. Check het echter voor de zekerheid. Een DSG-bak dient te allen tijde soepel te schakelen en direct op te pakken: er mag geen slip optreden.

• In het geval van de GTE: de meegeleverde laadkabel kan vastvriezen. Gebruik geen heet water, maar een föhn.

• De afvoerslang van de airconditioning kan er nogal eenvoudig afschieten. Dit is te herkennen aan vocht in de voetenruimte onder het dashboard.

• De dempers van de achterwielophanging kunnen rammelende geluiden opleveren. Vanaf de 1.4 TSI met 122 pk heeft de Golf een multilink achteras.

• De tandwielen willen ook weleens geluid produceren, met name op slecht begaanbare wegen. Er is overigens niets aan de hand, het is alleen niet bevorderlijk voor het comfort.

• De GTE-exemplaren kunnen vaker dan normaal elektrische problemen vertonen. Controleer dus of alle elektronica foutloos functioneert.

• De navigatiesystemen werken niet altijd naar behoren. De oudere touchscreen interfaces willen nog weleens een eigen leven leiden. Bij sommige exemplaren denkt de Golf in zijn geboortestad Wolfsburg te zijn. Als opnieuw opstarten niet helpt, kan een nieuwe GPS-antenne soelaas bieden.

• Sommige uitvoeringen van de Golf zijn uitgerust met adaptieve cruise control. Deze werkt niet voor iedereen even prettig. Het systeem reageert vrij enthousiast met te snel gas geven of te vroeg afremmen.

Aanbod en prijzen

De Volkswagen Golf is een van de populairste auto’s van Nederland. Dat is ook te zien in het aanbod op autotrack.nl. Ongeveer een derde deel van het aanbod is uitgerust met een dieselmotor, de meeste andere occasions hebben een benzinemotor onder de kap. Een klein aantal rijdt op aardgas of elektriciteit, terwijl er ook hybrides worden verkocht.

De Golf is leverbaar geweest als driedeurs, maar die zijn vrij schaars. De Golf Variant (stationwagon) is beter beschikbaar dan de Golf cabriolet. Die zijn eigenlijk gebaseerd op de Golf VI, maar werden destijds naast de Golf 7 verkocht.

De goedkoopste exemplaren van de Golf 7 komen vanaf 10.000 euro in beeld. Dan heb je een relatief eenvoudige 1.6 TDI met 200.000 km op de teller. De duurste exemplaren zijn vooral de splinternieuwe Golf R met veel opties en nauwelijks kilometers. Deze kosten zo’n 60 tot 70 mille. Hybride Golf rijden kan vanaf zo’n 20.000 euro. Voor dat bedrag komen de eerste GTE’s in zicht. De Golf GTE is standaard behoorlijk luxe uitgerust, iets wat niet geldt voor alle Golfjes. Controleer dus even of alles erop zit wat gewenst wordt.

Profiel

De populariteit van de Golf is eenvoudig te verklaren. Het is een praktische allemansvriend. Heel erg spannend is het allemaal niet, maar de auto doet precies wat je verwacht. De Golf 7 geniet een uitstekend imago en dat is mede te zien in de vraagprijzen. Ten opzichte van de concurrentie is de Golf, ook gebruikt, vrij prijzig. Daar staat tegenover dat de afschrijving relatief meevalt vanwege de hoge restwaarde.

Een groot voordeel van de Golf is de mate van volwassenheid, wat je vaker ziet bij Volkswagens. Het interieur is strak vormgegeven, uitstekend afgewerkt en voorzien van fraaie materialen. De sfeer aan boord is zakelijk. Een groot voordeel is de mate waarin je de auto naar wens kunt samenstellen. Dat zie je ook in het aanbod gebruikte exemplaren. Qua motoren er keuze van zeer bescheiden (75 pk) tot ruim bemeten (310 pk) en ook in luxe is de keuze ongekend: lederen bekleding, panoramadak, LED-lampen, 19”-velgen, automatisch inparkeren en uitgebreid infotainment systeem zijn mogelijk.