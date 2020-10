Volkswagen maakt eerste prijzen ID.4 bekend: vanaf €47.340

Rij-impressie en video VW ID.4: Volkswa­gens eerste SUV op stroom is ruimer dan de ID.3

2 oktober In sneltreinvaart introduceert Volkswagen nieuwe, elektrische modellen, de sjoemeldiesels snel achter zich latend. De ID.3 staat net in de showroom of de ID.4 dient zich al aan: een SUV die nog meer kopers moet trekken.