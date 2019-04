Volkswagen Passat (2010 - 2014): populaire middenklasser

Aankoopadvies Volkswagen Passat (B7, 2010 - 2014)

• De TDI’s zijn de roemruchte dieselgate motoren. Deze motoren waren aanzienlijk minder schoon dan Volkswagen beloofde. Als occasion hoef je daar geen last van te hebben. Echter, er zijn enkele updates geweest. Deze kunnen zorgen voor aanzienlijk vermogensverlies of motoren die enorm geknepen aanvoelen en inhouden. Maak een uitgebreide proefrit om te bepalen of de prestaties voldoende zijn.

• Specifiek bij de 2.0 TDI zijn de brandstoffilters. Deze lekken bovengemiddeld vaak, maar zijn eenvoudig te vervangen.

• Controleer of de koppeling geen bijgeluiden maakt. Dan is mogelijk het druklager defect en dient in sommige gevallen zowel de koppeling als versnellingsbak vervangen te worden.

• In het geval van de DSG-transmissie (een automaat met dubbele koppeling), controleer hoe deze werkt. Een DSG dient zeer rap en zonder te schokken over te gaan naar de volgende versnelling. De bakken met sterkere motoren (6-traps) zijn over het algemeen sterker dan de 7-traps items die aan lichtere motoren gekoppeld zijn.

• Bij TSI-motoren is het zaak om te letten op motorlampjes. Deze hebben geen riem, maar een ketting. Deze kunnen iets oprekken. Rijd je hier te lang mee door, dan is onherstelbare motorschade het gevolg.

• Eveneens belangrijk om rekening mee te houden bij TSI-motoren is het olieverbruik. Dat kan in sommige gevallen erg hoog zijn. Het komt door disfunctioneren van de zuigerschraapveren. Dit heeft niet direct schade tot gevolg, maar de olie kan erg kostbaar zijn. Reparatie is mogelijk, maar erg duur.

• De 1.4 TSI met de ‘CAXA’ motor kan vroegtijdig problemen met de turbo kennen, als de smering van de wastegate niet goed verloopt. Er is een oplossingsmogelijkheid voor, maar deze kost ruim 1000 euro.

• Niet elke Passat is compleet uitgerust. Mede daardoor komt diefstal van het RNS510 navigatiesysteem relatief vaak voor. Een speciaal ontwikkeld ‘Navi-Lock’ kan uitkomst bieden. Die geldt overigens voor meerdere Volkswagen-producten met dit navigatiesysteem.

• Controleer of de handrem werkt. Deze is elektronisch. Het aanspannen is meestal niet zo’n probleem, echter het loslaten wel. Eenvoudig om te checken.

• Afwerkingsmisser: de sierlijsten zijn verchroomd, maar dit laagje folie wil nog weleens loslaten. Het kan geen kwaad, maar ziet er lelijk uit.

Aanbod en prijzen

In zijn klasse was de Passat B7 een populaire auto. Echter, het model is slechts vier jaar op de markt geweest. Dat betekent dat niet het hele land er vol mee staat. Op dit moment staan er een kleine 400 van te koop op AutoTrack.nl. Bij enkele exemplaren gaat het om een Passat Alltrack, een verhoogde uitvoering met extra stoere bumpers in de geest van de Audi Allroad en Subaru Outback. Het overgrote gedeelte van de occasions zijn echter stationwagons, Variant genaamd door Volkswagen. Slechts 60 exemplaren zijn een sedan.

De Passat B7 stamt nog uit de tijd dat diesel mateloos populair was. Bijna 230 exemplaren hebben een zelfontbrander onder de kap, de rest is voorzien van een dieselmotor. Slechts een enkel exemplaar heeft een LPG-installatie. Hoewel het een relatief grote en luxe auto is, is een automaat geen gemeengoed. Ruim de helft van de occasions heeft een handgeschakelde versnellingsbak, een minderheid heeft een DSG-automaat.

Een Passat B7 vind je al vanaf zo’n 5.000 euro. Dan heb je een relatief eenvoudige 1.6 TDI met handbak en heel veel kilometers. De duurste exemplaren kosten een kleine 25 mille. Voor dat geld heb je een rijk uitgeruste Passat met dikke benzinemotor, automaat en een lage kilometerstand.

Profiel

De Passat B7 is sterk verwant aan de Passat B6. Beide kennen dezelfde chassiscode: ‘3C’. De B7 is in feite een doorontwikkeling van de B6. Sommige spraken destijds van een flinke facelift. De keuze werd destijds gemaakt door het bestuur van Volkswagen vanwege de kredietcrisis. Een compleet nieuw model vergt nu eenmaal een grote investering. Dankzij een ingrijpende facelift kon het publiek voor lange tijd ‘warm lopen’ voor het model, maar bleven de ontwikkelingskosten zeer beperkt.

De verwantschap met het uitgaande model was niet direct te zien. Ten opzichte van zijn voorganger had de Passat geen grote chromen grille of spitse koplampen met een ronde uitkeping. Het design werd juist heel erg simpel met een conventionele grille en grote vierkante koplampen. Ook aan de achterkant was de Passat aanmerkelijk minder frivool. In technisch opzicht ging de Passat B7 verder waar de B6 begonnen was. Dus moderne TSI en TDI motoren met op papier een relatief lage uitstootcijfers, maar een hoog vermogen en koppel.

De Passat werd geleverd als Sedan, Variant en Alltrack. Op de topmodellen was het mogelijk vierwielaandrijving te bestellen. Naast de genoemde modellen kreeg de Passat CC een nieuwe naam: CC. Daarmee werd de auto verder gepositioneerd van het Passat-concept. In feite is het een Passat met een extravagant koetswerk: technisch zijn ze identiek. In 2014 werd het model al afgelost door een compleet nieuw model. Gek genoeg leek deze nieuwe Passat (B8) heel erg veel op de Passat B7.