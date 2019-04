Volkswagen Up (2011 - heden): praktisch in de stad

OccasiondossierDe Volkswagen Up is een van de meest gezochte occasions. Waar moet je op letten als je deze gebruikte Volkswagen koopt?

Aankoopadvies Volkswagen Up (2011 - heden)

• Er is bij vroege exemplaren een probleem geweest met de stuurbekrachtiging. Deze kon uitvallen en daarbij naar links trekken. Daar is een update voor geweest.

• De Up is een typische stadsauto. Let daarbij op het koetswerk. Met name parkeerschades aan bumpers en deuren.

• Een ander typisch kwaaltje voor stadsauto’s is een versleten koppeling. Ondanks een lage kilometerstand is het goed mogelijk dat de koppeling er al een zwaar leven op heeft zitten. Controleer of deze nog goed aangrijpt en soepel functioneert.

• De Up is leverbaar geweest met diverse wielen en formaten: sla de grote wielen over wegens een compleet gebrek aan comfort.

• De nokkenas-sensoren kunnen eenvoudig vervuild raken. Dit kan ertoe leiden dat de motor stil komt te vallen. De remedie is vrij simpel: het schoonmaken van de sensoren is voldoende. Hooguit moeten ze een keer vervangen worden.

• De Up kent zeer lange onderhoudsintervallen: om de 30.000 km. Als dat niet gehaald wordt, moet het elk jaar gedaan worden. Controleer dit in de boekjes.

• De ‘automaat’ in de Up is eigenlijk geen automaat, maar een gerobotiseerde handbak. Deze schakelt lang niet zo soepel en prettig als een echte automaat.

• Bij de handbak is het zaak om te kijken of de bak goed in alle versnellingen ‘valt’. Met name de achteruit kan soms hakerig zijn en meerdere pogingen vereisen.

• Net als andere auto’s heeft de Up een koelfan om de motor te koelen. Deze werkt als de auto stilstaat, na een stevige rit op een warme dag. Het is mogelijk dat de fan de relatief kleine accu leeg trekt. In dit geval moet een er een module vervangen worden.

• Bij vroege modellen kan het voorkomen dat de radio een slechte ontvangst heeft. De antenne was simpelweg niet goed genoeg. Sommige eigenaren hebben dit opgelost met een beter aftermarket exemplaar. Later is dit door VW zelf aangepakt.

• Het navigatiesysteem van vroege modellen was niet al te best. Deze kon nog weleens vastlopen. Ook dit is bij later modellen opgelost.

• De Up heeft een eenvoudig ventilatiesysteem. Zeker met meerdere mensen aan boord zijn beslagen ruiten schering en inslag. De airco activeren kan soelaas bieden.

Aanbod en prijzen

De Volkswagen Up staat al jaren in de top 5 van best verkochte auto’s van Nederland, dus is het logisch dat ze op de occasionmarkt zeer goed vertegenwoordigd zijn. Op AutoTrack.nl staan er maar liefst 1.700 exemplaren te koop. Bijna al die exemplaren zijn voorzien van een benzinemotor. Een heel klein gedeelte is voorzien van een aardgas installatie. Een ander klein gedeelte is geheel elektrisch: de e-Up. Een dieselmotor is er nooit geweest.

Een driedeurs Up is relatief gezien vrij zeldzaam, verreweg de meeste exemplaren hebben de beschikking over vijf deuren. Bijna alle Ups hebben een handbak, slechts 50 stuks zijn voorzien van de DSG automaat. De Up is een typische stadsauto. Het gros van de exemplaren heeft minder dan 100.000 km op de klok staan. De goedkoopste Ups vind je vanaf zo’n 5.000 euro. Dat zijn relatief kaal uitgevoerde driedeurs modellen met meer dan anderhalve ton op de klok. De duurste Ups kosten net even meer dan 20.000 euro. Dat zijn óf e-Ups of de snelle Up GTI.

Profiel

Volkswagen had nogal moeite met het bouwen van kleine auto’s. Eind jaren ’90 kwam daar de Lupo, Latijns voor ‘welpje’. Een logische naam, gezien de stad van herkomst van Volkswagen: Wolfsburg. De Lupo was een verrassend volwassen auto voor zijn formaat. De rijeigenschappen, zitpositie en bouwkwaliteit stonden op een hoog niveau. Het probleem was dat de auto relatief erg duur was om te produceren, ongeveer net zo duur als een Polo, waar Volkswagen meer geld voor kon vragen.

De tweede kleine Volkswagen was de Fox. Deze was veel goedkoper om te produceren. De Fox was speciaal voor de Latijns-Amerikaanse markt. In vergelijking met de Lupo was de Fox ruimer en goedkoper. Het nadeel was dat de kwaliteit en mate van verfijning veel lager waren. Ook de Fox werd geen succes in Europa. Volkswagen keek de strategie voor een kleine auto af bij concurrent PSA en Toyota, dat gezamenlijk een kleine auto ontwikkelde.

Volkswagen hoefde echter niet op zoek naar een partner, want VW had met Skoda en Seat twee uitstekende kandidaten in huis. Net als de Aygo, 107 en C1 was de Up simpel en doelmatig. De Up was de duurste van de drie, de Seat Mii en Skoda Citigo waren fractioneel goedkoper.

De Up was er aanvankelijk met twee motoren, een 1.0 met 60 pk en dezelfde 1.0, maar dan met 75 pk. De Up was standaard zeer basic, maar kon relatief luxe aangekleed worden met automatische airco, lederen stuurwiel, navigatie en fraaie velgen. In 2016 werd de gehele range gefacelift. Toen kwamen er ook nieuwe motoren beschikbaar, zoals de e-Up met een elektrische aandrijving. Voor wie wat meer pit wenste, kwam de 1.0 TSI beschikbaar, met 90 pk. Die motor juiste in opgepepte vorm (tot 115 pk) in de Up GTI.