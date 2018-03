Volkswagen wil in 16 fabrieken elektrische auto's produceren

De aankondiging die topman Matthias Müller in Berlijn deed, past in de strategie van het autoconcern om vol in te zetten op elektrisch rijden. Het bedrijf heeft daarvoor miljarden over en verwacht ook te kunnen profiteren van de bundeling van krachten met batterijproducenten in China en Europa.

Volkswagen wil in 2025 tot wel 3 miljoen elektrische voertuigen per jaar maken verdeeld over tientallen geëlektrificeerde modellen. De autoreus overweegt ook eigen accu's te gaan produceren. Het heeft daarvoor een onderzoek opgezet in de fabriek in Salzgitter. Over het eventueel in productie nemen van die componenten is nog geen beslissing genomen.