Volkswagen wil niet langer afhankelijk zijn: zes eigen accufabrieken en 18.000 snelladers in Europa

De Volkswagen Groep bouwt nog dit decennium zes eigen batterijfabrieken in Europa om minder afhankelijk te worden van toeleveranciers. Tegen 2030 moeten de accufabrieken er staan. En om ook onafhankelijk te zijn van laadpaalexploitanten, wil de autofabrikant minimaal 18.000 snellaadpunten plaatsen in Europa.

Het grootste autoconcern van Europa hield maandag een ‘Power Day’, met meer uitleg over de ambitieuze batterijplannen. De eerste twee ‘gigafabrieken’ komen in Duitsland (Salzgitter) en Zweden (Skellefteå). Ze worden gebouwd in samenwerking met het bedrijf Northvolt. Een derde fabriek komt er mogelijk bij het merk Seat in Spanje. De zes fabrieken samen moeten een capaciteit krijgen van 240 gigawattuur (GWh).

De eigen productiecapaciteit voor onderdelen van elektrische modellen is een heet hangijzer in de autosector. Om de klimaatdoelstellingen te halen, moeten de fabrikanten meer voertuigen met alternatieve aandrijving bouwen. Tegelijkertijd is het een uitdaging om genoeg batterijcellen te bemachtigen. Door ze zelf te maken, wordt VW minder afhankelijk van - vooral Aziatische - toeleveranciers. De afgelopen maanden bleek hoe groot die afhankelijkheid is: meerdere autofabrieken werden toen stilgelegd, omdat er niet genoeg chips werden geleverd.

Tesla

De aangekondigde investeringen van Volkswagen AG vormen ook een antwoord op de Amerikaanse rivaal Tesla, die bij Berlijn naar eigen zeggen ‘de grootste batterijenfabriek ter wereld’ uit de grond stampt. Volkswagen wil bovendien vanaf 2023 een eigen, innovatief type batterijcel gebruiken. Dit nieuwe type moet helpen om de batterijkosten met mogelijk de helft terug te dringen.

,,We streven ernaar om de kosten en de complexiteit van de batterij te verminderen en tegelijkertijd het rijbereik en de prestaties te verbeteren”, aldus VW's technologiebaas Thomas Schmall. ,,Dit zal elektrische mobiliteit uiteindelijk betaalbaar maken en ervoor zorgen dat het de dominante rijtechnologie wordt.”

Het concern wil verder in samenwerking met energieconcerns als Iberdrola, Enel, Aral en BP het openbare laadnetwerk voor elektrische auto's in Europa uitbouwen. Tegen 2025 moet VW zo'n 18.000 snellaadpunten gaan exploiteren door heel Europa. Daarbij wordt gesproken van 400 miljoen euro aan investeringen. In de VS en China heeft de autobouwer soortgelijke plannen.

Het Volkswagen-concern wil tegen 2030 zo’n 26 miljoen volledig elektrische auto’s bouwen en 7 miljoen hybride voertuigen, zo kondigde het eerder aan. Het heeft al enkele volledig elektrische modellen in huis, zoals de in Brussel gebouwde Audi E-tron, de VW's ID.3 en ID.4, de Skoda Enyaq en de Porsche Taycan.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van auto’s en mobiliteit

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.