Volledig elektrisch naar Oost-Timor

65.000 kilometer gereden, 32 landen doorkruist en nul benzinestations nodig gehad: met een omgebouwde, volledig elektrische Volkswagen Golf Variant heeft Haarlemmer Wiebe Wakker Oost-Timor bereikt. Wakker startte zijn duurzame wereldreis in Houten, zijn eindbestemming is Australië.

Wakker is initiatiefnemer van het duurzaamheidsproject ‘Plug Me In’ en is inmiddels ruim twee jaar onderweg. Hij reist zonder geld en is afhankelijk van sponsors en goedwillendheid van mensen die hem een maaltijd, slaapplek of stroom voor de auto aanbieden. Met zijn auto, de Blue Bandit, maakt Wakker stops bij bedrijven, universiteiten en initiatieven die actief zijn op het gebied van duurzaamheid. Daar laat Wakker zien welk innovatieve oplossingen er in verschillende landen zijn.

Aandacht

Het doel van Plug Me In is om elektrisch vervoer en duurzaamheid onder de aandacht te brengen. Wakker: ,,Mensen denken dat elektrische auto’s niet betrouwbaar zijn en dat je er geen lange afstanden mee kunt afleggen. Als ik met een stekkerauto naar de andere kant van de wereld kan rijden, waarom kunnen wij het dan niet inzetten voor dagelijks gebruik?”

Eindbestemming