Volledig elektrische BMW iX3 over twee jaar in de showroom

De iX3, die in China werd gepresenteerd, is officieel nog een studiemodel. Maar de verwachting is dat de productieversie hier amper van afwijkt. En uiteindelijk is het gewoon een X3 met een aangepaste grille en wat andere accenten. Zo zijn de kenmerkende BMW-nieren in de iX3 opengewerkt en zien we enkele blauwe kleuraccenten ten teken dat het hier gaat om een elektrische variant. De iX3 moet gaan concurreren met respectievelijk de Audi e-tron en Jaguar I-Pace.