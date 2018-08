Volvo V60 (2010 - 2018): lifestyle stationwagon

Aankoopadvies Volvo V60, 2010 - 2018

• In het geval van de D2 motor (die ook in de DrivE-uitvoering ligt); controleer of de turbo goed functioneert. Deze kan namelijk relatief veel defecten vertonen.

• Het Keyless Entry systeem werkt niet altijd naar behoren. De sensoren ontvangen het signaal van de sleutel niet goed. Ook kan het zijn dat de sensoren in hun geheel niet meer werken.

• De D4-dieselmotor kan problemen hebben met de EGR-klep. Deze kan door vervuiling verstopt raken. Het motormanagement gaat dan over op een noodprogramma waarbij er minder vermogen voorhanden is. Dit is te zien aan een schildpad op het instrumentarium. De motor herstarten kan in het begin een oplossing zijn, maar vervangen van de EGR-klep en de koeling is uiteindelijk wel noodzakelijk.

• Bij alle diesels geldt dat ze optimaal functioneren op lange afstanden. V60 met dieselmotoren die veel korte ritjes hebben gemaakt, kunnen last hebben van verdunde of zelfs vervuilde olie.

• In het specifieke geval van de D5: daar zijn de injectoren een gevoelig punt. De D5 hoort een roffel voort te brengen. Als de auto klinkt als een ‘gewone’ motor, loopt de D5 op vier cilinders. Vervangen is vrij eenvoudig.

• De D6 kent startproblemen met een eenvoudige oplossing. Mocht de D6 niet willen starten, is het losmaken van de minpool van de gewone accu voldoende.

• Dankzij het hogere gewicht en vermogen van de V60 D6 slijten de banden sneller.

• Eveneens een puntje bij de D6 is de melding: ‘Hybride-systeem niet beschikbaar’. De auto afsluiten, openen en starten helpt in de meeste gevallen.

• Controleer uiteraard of alle aanwezige opties werken. Al helemaal in het geval van de D6, waarbij elektronische storingen nogal eens voorkomen.

• Niet zozeer een technisch mankement, wel een aandachtspunt: de D6 heeft de elektromotor en accu’s achterin liggen. De toch al niet al te grote bagageruimte (430 liter) wordt zo nog kleiner (310 liter).

• Check of de achteruitrij-camera goed functioneert. Deze kan vage en storende beelden doorgeven.

Aanbod en prijzen

De Volvo is in Nederland één van de populairste auto’s in zijn klasse. Dat is terug te zien in het ruime aanbod op AutoTrack.nl. Het gros is uitgerust met een dieselmotor.

De automaat is een populaire keuze voor veel V60 rijders. Een groot deel van de V60’s is uitgerust met een ‘Geartronic’-transmissie. Naast de reguliere V60 was er ook een ‘V60 Cross Country’.

De goedkoopste V60’s staan te koop voor iets minder dan 10.000 euro. De keuze is dan beperkt tot diesels (D2 en D3) met een relatief hoge kilometerstand. Sommige exemplaren hebben de 300.000 km al gepasseerd, andere zitten rond de 200.000 km. Volvo’s staan erom bekend dat ze enorme kilometerstanden kunnen halen, dus direct afschrikken is niet nodig. De duurste V60’s zijn zonder uitzondering de zogenaamde snelle ‘Polestar’-modellen. Deze kosten zo rond de 60 mille. Voor 50 mille stap je in een bijna nieuwe V60 Cross Country.

Profiel

De Volvo V60 is een stationwagon van Volvo die eigenlijk geen voorganger heeft gehad. De V50 was een klasse lager ingedeeld, terwijl de V60 absoluut niet de pakezel was die de V70 wel was. Net als de BMW 3 Serie Touring en Audi A4 Avant is de V60 een zogeheten ‘lifestyle’-stationwagon, waarbij het uiterlijk misschien wel belangrijker is dan het laadvermogen. De V60 was beschikbaar met een groot aantal motoren en uitvoeringen. Zelfs de instapuitvoeringen hadden relatief veel vermogen (benzine 150 pk, diesels 163 pk). Later kwam daar wel een trage ‘D2’ bij.

In 2013 werd de V60 gefacelift. Het verschil was aanzienlijk, de kenmerkende dubbele koplampen waren nu relatief rechttoe-rechtaan. Speciale vermelding voor de zeer populaire D6 AWD Plugin-Hybrid. Deze kon tegen zeer lage bijtellingstarieven worden geleased. In 2015 werd daar een ‘D5 Twin Engine’ aan toegevoegd. Eenzelfde soort auto, maar dan met iets minder vermogen.

Het meeste vermogen ging naar de V60 Polestar. De zes-in-lijn turbomotor zorgde met 350 pk voor uitstekende prestaties. De Polestar was standaard uitgerust met vierwielaandrijving en een automaat.

In datzelfde jaar lanceerde Volvo ook de V60 Cross Country, een opgehoogde variant met zwarte bumpers voor een extra stoere uitstraling. De Cross Country was er alleen met de sterkere T5, D3 en D5 motoren. Ondanks het stoere uiterlijk was vierwielaandrijving optioneel mogelijk op de T5 en D4. In 2017 ging de V60 in de ‘uitverkoop’. Met speciale Polar en Polar+ modellen bood Volvo traditioneel extra complete Volvo’s aan tegen een scherpe prijs. In 2018 neemt de tweede generatie V60 het stokje over.