Volvo V60 Cross Country: gemaakt voor het avontuur

Het vriest in Luleå. Een graad of 12 slechts. Vorige week was het hier minus 35. Zo koud dat gekookt water bevriest voordat het de grond raakt. Het ijs waarop we rijden is dus dik. Niet meters dik, maar toch dik genoeg om een locomotief te dragen, zegt onze gids voor vandaag. Het klinkt wat overdreven, een gids voor een ritje op het ijs, maar dit is niet zomaar ijs, want we rijden over de Botnische Golf, de zee die Zweden en Finland scheidt.

Het schoongeveegde testcircuit ligt even uit de kust van de Zweedse havenstad. De baan is omrand door sneeuwwallen van een halve meter hoog, dus we hoeven ons geen zorgen te maken als we met de nieuwe Volvo V60 Cross Country naast de baan zouden belanden.

Sportiever

Dat dat niet gebeurt ligt vooral aan de voorbeeldige manier waarop het onderstel van de V60 Cross Country reageert. Voorspelbaar, goedmoedig en met een uitgesproken karakter alsof dit een achterwielaandrijver is. Moeiteloos gooien we de auto in een slip, om vervolgens al driftend de gehele slalombaan te ronden.

Volledig scherm © Volvo

Van overhellen van de hogere carrosserie heeft de auto nauwelijks last, maar dat komt ook door het gebrek aan grip op sneeuw en ijs. Verder valt op dat vooral de besturing bij de huidige Volvo’s een stuk directer en sportiever is geworden. Die is niet meer zo licht en ongevoelig als voorheen. Het is een verbetering die over de gehele linie werd doorgevoerd - noodzakelijk ook om in de smaak te vallen bij kopers die tot nu toe vooral Duits georiënteerd waren.

Ondanks een 6,7 centimeter hogere bodemvrijheid verschilt het uiterlijk van de V60 Cross Country weinig van de gewone V60, de ook in Nederland veel verkochte stationwagon. Wat extra kunststof hier en daar en een opgehoogde carrosserie: het zijn ingrediënten die voor dat robuuste SUV-sfeertje moeten zorgen. Het recept van zo’n ruige uitvoering van een bekend model is populair. Veel concurrenten hebben dat concept inmiddels overgenomen: van de Audi A4 Avant Allroad en de Opel Insignia Country Tourer tot de Subaru Outback.

Maar het is Volvo dat met de V70 XC twintig jaar geleden eigenhandig deze marktniche uitvond. Audi, Mercedes, VW en zelfs Opel volgden slechts de trend.

Wij rijden vandaag met de V60 T5 met 250 pk, inclusief achttraps automaat en vierwielaandrijving. De benzinemotor reageert snel en dankzij het forse koppel van 350 Nm bij 1800 toeren schiet de motor al snel de 6000 toeren voorbij. Voor we het weten valt de duisternis in en begint het te sneeuwen. De spijkerbanden klauwen naar grip op het ijs, sneeuwfonteinen spatten op van alle vier de wielen en de temperatuur daalt naar min 14. Binnen snort de kachel geruisloos en hemelse muziek klinkt uit de speakers. We gaan nog niet naar huis.

Offroad-modus

Op een geïmproviseerd offroad-baantje overtuigt de auto opnieuw, al helpt de enorme grip van de speciale banden daar ook aan mee. De Cross Country maakt gebruik van hetzelfde systeem voor vierwielaandrijving (AWD) als de standaard V60 T6, dat het vermogen 50/50 kan verdelen over de voor- en achteras. Het enige verschil is dat de Cross Country een offroad-modus aan zijn AWD-systeem toevoegt, waarmee ook hill descent control tot de mogelijkheden behoort. Dat wil zeggen: na een druk op de knop kun je bij het afdalen op een heuvel rem en gas loslaten. De auto regelt zelf een optimale afdaling.

De V60 Cross Country is in de basis voorwielaangedreven, wat brandstofverbruik scheelt. Op de besneeuwde wegen is het onderstel soepel, maar niet zweverig of afstandelijk. Dat blijkt ook wanneer we op het ijs een zogenaamde elandtest doen. Bij deze abrupte uitwijk- manoeuvre reageert de auto snel en stabiel. Andere pluspunten zijn de geweldige stoelen en de afwerking van het interieur, die de vergelijking aan kan met het beste uit Duitsland.

Qua binnenmaten heb je niet per se groter nodig en ook de veiligheidsvoorzieningen zijn top, met standaard zaken als automatisch nood-remsysteem, rijstrookbewaking, dode hoekbewaking, parkeersen- soren en een 360-gradencamera.

Het infotainmentsysteem met het grote scherm lijkt subliem, maar voor veertigplussers is het opgeruimde dashboard wellicht iets te klinisch, om niet te zeggen onhandig. Liefst hadden we voor de belangrijkste functies een paar druk- en draaiknoppen gezien. In de Cross Country moet bijna alles via het verticale touchscreen. En dan vaak ook nog via een extra tikje voordat je bent waar je moet zijn. Wel goed is dat Apple Car en Android Auto onder een apart menu zitten en dus niet standaard het hele besturingssysteem over- nemen.

De debuterende Intro Edition van deze Volvo (59.995 euro) kan alleen als 190 pk sterke D4 diesel worden besteld. Daarmee is het geen koopje, maar de verwachting is dat de reguliere Momentum versie onder de 55.000 euro uitkomt. Later volgt een D3 met 150 pk uit dezelfde 2,0 liter dieselmotor.

Benzinefans worden niet vergeten, want nog voor de zomer gaan de orderboeken open voor de 250 pk sterke T5. Een achttraps automaat is altijd standaard.

Volledig scherm © Volvo

Volledig scherm © Volvo

Volledig scherm © Volvo

Volledig scherm © Volvo

Volledig scherm © Volvo