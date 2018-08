Volvo V70 (2006-2016): veelzijdige topper

Aankoopadvies Volvo V70, 2006-2016

• De eerste automaten (van Ford) blonken niet uit door snelheid. Aan het einde van de levensloop van de V70 kwamen er betere automaten beschikbaar (van Aisin).

• De oudere automaten horen soepel, zacht en trillingvrij te schakelen. Het komt weleens voor dat het juist stoterig en hakerig gebeurt. De oplossing is om de bak te spoelen.

• Controleer of het roetfilter nauwkeurig zijn service-intervallen heeft gehad. Dit moet met grote zorg worden gedaan. Bij de regeneratie van het filter is het mogelijk dat er brandstof in terechtkomt waardoor het oliepeil te hoog staat.

• De motor voor de ruitbediening is niet foutloos en wil nog weleens dienst weigeren. Controleer dus altijd of alle ruiten vlot en moeiteloos openen en sluiten.

• De ‘D5’-dieselmotoren kennen twee specifieke aandachtspunten. De bedrading van de nokkensensor wil nog wel eens dienst weigeren. Ook zijn de injectoren een gevoelig onderdeel. Je kunt het horen aan een mindere loop van de motor.

• Sowieso is het verstandig om goed te luisteren naar alle diesels, ditmaal voor een hoog kloppend geluid. Dit wordt veroorzaakt door vervuilde variabele kleptiming. Tijdens het rijden mis je duidelijk wat trekkracht. Het is overigens te verhelpen door het schoon te maken.

• Ook bij de benzinemotoren is er een punt van aandacht: de carterontluchting. Dat komt door een fout in het ontwerp van het oliefilterhuis. De geribbelde slang gaat namelijk nogal gauw stuk. Bij de meeste V70’s is dit verholpen, het is te herkennen aan de slang die niet geribbeld is.

• De Volvo V70 is een luxe auto in het hogere segment en is vaak rijk uitgerust. Controleer dus tijdens de proefrit of alle opties ook daadwerkelijk werken.

Aanbod en prijzen

Er zijn genoeg redenen om voor een derde generatie Volvo V70 te kiezen. Het comfort van de auto’s is ongekend. Een speciale vermelding voor de stoelen, die uit de kunst zijn. Qua veiligheid is Volvo altijd een voorloper geweest en dat is met dit paradepaardje absoluut niet anders. Het zijn perfecte auto’s waar je zakelijk mee voor de dag kunt komen, maar ook heerlijk met de familie mee op vakantie kan.

Nog een voordeel is de Zweedse uitstraling. De V70 is een premium stationwagon en komt sympathieker over dan zijn Duitse concurrenten, zoals de BMW 5 Serie Touring, Audi A6 Avant en Mercedes-Benz E-Klasse Combi.

De auto was een verkooptopper in zijn segment. Van de derde generatie zijn er meer dan 34.000 verkocht. Daardoor staat er op Autotrack.nl ook een flink aanbod van V70’s van deze generatie. De duurste V70’s zijn heel luxe uitgevoerde modellen met minder dan 30.000 km op de klok en kosten zo’n 40.000 euro. De goedkoopste V70’s zijn vroege exemplaren met meer dan 400.000 kilometer op de klok. Deze kun je al voor 6.000 euro vinden. Net als veel andere Volvo’s is de V70 uitstekend geschikt om zeer veel kilometers mee af te leggen. Dat komt mede door de grote mate van betrouwbaarheid.

Profiel

De Volvo V70 is de archetypische Volvo: een kloeke stationwagon met veel ruimte, veiligheidsvoorzieningen en herkenbare hooggeplaatste achterlichten. De V70 begon zijn carrière aanvankelijk niet onder die naam. Het begon allemaal in 1991, het jaar dat Volvo de 850 introduceerde. Ondanks de vierkante lijnvoering was de auto voor Volvo zeer modern en vooruitstrevend. Zo had de auto voorwielaandrijving en sportievere rijeigenschappen dan de belegen modellen uit de 700-serie. Ook was de auto altijd voorzien van vijfcilinder lijnmotoren.

Op de AutoRai in 1993 werd de Volvo 850 Estate geïntroduceerd. De hoge achterlichten waren zeer herkenbaar en destijds voor Volvo zeer gewaagde designelementen. De Volvo 850 werd in 1997 gefacelift. Volvo maakte van dat moment gebruik om een naamswijziging door te voeren: S70 voor de sedan en V70 voor de stationwagon.

De eerste generatie V70 was leverbaar tot 2000. De tweede generatie nam toen het stokje over. Volvo was kennelijk erg tevreden over de eerste generatie, want er werd weinig veranderd aan het recept: ruimte, veiligheid, vijfcilinders en die hoge achterlichten. Naar Volvo-maatstaven heeft de V70 het niet lang volgehouden, want al in 2007 stond de derde generatie V70 in de showrooms.

Bij de derde generatie paste Volvo wel wat wijzigingen toe aan het klassieke V70-recept. Qua uiterlijk was het onmiskenbaar een Volvo V70, maar in technisch opzicht deelde de V70 zijn bodemplaat met de Ford Mondeo. Er waren nu ook andere motoren dan vijfcilinders leverbaar: een viercilinder (van Ford) en een zescilinder met turbo. Deze V70 is tweemaal gefacelift: eenmaal in 2011 en een kleine verjongingskuur in 2013.