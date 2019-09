Volvo zet Nederlandse automobilisten in voor hartreanimatie: AED in de auto

Autofabrikant Volvo gaat Nederlandse automobilisten met aed's uitrusten, zodat zij eventueel in actie kunnen komen bij een reanimatie in de omgeving waar zij rijden. De hulpverleners moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De Nederlandse importeur van Volvo selecteert 20 Volvo-eigenaren voor een eerste proefproject dat volgende maand begint. Zij krijgen gratis een aed (automatische externe defibrillator) in de auto, waarmee zij hartreanimaties kunnen uitvoeren. Het draagbare apparaat, dat met een elektrische schok het hartritme kan herstellen bij een hartstilstand, wordt gekoppeld aan HartslagNu, een landelijke oproepsysteem voor reanimatie door burgerhulpverleners.



Elk jaar krijgen 17.000 mensen in Nederland een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Woordvoerder Hans Janssen van HartslagNu zegt daarom blij te zijn met het initiatief van de autofabrikant. ,,In Nederland zijn te weinig aed’s om op tijd bij het slachtoffer te zijn, vooral in het noordoosten van Nederland. Daarom starten we daar met het proefproject.” Overigens is er ook in Zeeland een tekort aan aed’s.

Ambulancedienst

Rijdt een van de betreffende Volvo’s straks in de buurt van iemand met een hartstilstand, dan krijgt de bestuurder, die ook burgerhulpverlener moet zijn, via de ambulancedienst een melding in het infotainmentsysteem in de auto. Vervolgens kan de automobilist met één druk op de knop navigeren naar het slachtoffer.

Volgens HartslagNu kan dit initiatief kostbare tijd besparen en neemt de overlevingskans aanzienlijk toe: iedere minuut tijdwinst levert in principe 10 procent gezondheidswinst op en leidt dus tot een grotere kans op overleven. Marketingdirecteur Arthur van Es van Volvo Car Nederland: ,,In Nederland vinden zo’n 10.000 reanimaties per jaar plaats; de overlevingskans verdubbelt als de reanimatie binnen zes minuten plaatsvindt.”

De burgerhulpverleners van HartslagNu in de betreffende regio én in bezit van een Volvo worden via e-mail uitgenodigd voor deelname aan het project. Een vereiste is dat het infotainmentsysteem van hun auto internetverbinding heeft (het zogenoemde Volvo On Call). Uit de aanmeldingen volgt een selectie van twintig personen bij wie een aed in hun auto wordt geplaatst.

Stijging

Eerder dit jaar meldde de Hartstichting al dat het aantal aed's in Nederland snel toeneemt. Vorig jaar was er zelfs een stijging van 45 procent. Bedrijven spelen hierbij een steeds belangrijkere rol. Zo rijden er ook al 75 monteurs van VodafoneZiggo met een aed in hun bus. Inmiddels zijn er zo'n 18.000 aangemelde aed’s in Nederland, aldus de Hartstichting. Ook het aantal zogeheten burgerhulpverleners is vorig jaar gestegen; met meer dan een derde tot 225.000. Iedereen die 18 jaar of ouder is en een erkende reanimatietraining heeft gevolgd, kan zich bij HartslagNu als burgerhulpverlener aanmelden.

Volledig scherm Lifesaver heet het project van Volvo en HartslagNu © RV

Volledig scherm Lifesaver heet het project van Volvo en HartslagNu © RV

Volledig scherm Lifesaver heet het project van Volvo en HartslagNu © RV

Volledig scherm Lifesaver heet het project van Volvo en HartslagNu © RV